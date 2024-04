Giorgia Meloni incontra (e ‘sfida’) le grandi della pallavolo italiana. Malagò: “Verrà a trovarci a Parigi 2024”

Roma, 4 aprile 2024 – La presidente del consiglio Giorgia Meloni sarà alle olimpiadi di Parigi per assistere alle gare di pallavolo e di ginnastica ritmica. Ad annunciarlo, direttamente da Palazzo Chigi, è stato il numero 1 del Coni Giovanni Malagò: “Ha una grande passione per la pallavolo, l'ha sempre detto e infatti verrà a trovarci”.

La premier Meloni gioca con le pallavoliste a Palazzo Chigi (Ansa)

Ma le vere protagoniste dell’incontro sono state le giocatrici di Imoco Conegliano, Allianz Vero Volley Milano, Reale Mutua Fenera Chieri e Igor Gorgonzola Novara, che si sono distinte per gli ottimi risultati ottenuti nelle coppie europee. Infatti, per la settima volta nella storia, a portare a casa ognuno dei tre trofei Cev sarà una squadra italiana: l’Igor Gorgonzola la Challenge Cup, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 la Volleyball Cup, mentre si prospetta una finale tutta azzurra per la Champions League tra la squadra di Conegliano e quella di Milano.

"È stata un'emozione nella casa del Governo, la presidente del Consiglio ha riconosciuto quella che noi definiamo un'altra eccellenza italiana”, ha espresso con soddisfazione all’Ansa Mauro Fabris, presidente della Lega volley femminile. Non sono però mancate le richieste: “Abbiamo chiesto a Meloni di ricordarsi che per lo sport bisogna applicare il criterio della sussidiarietà. La pallavolo è un movimento che sta in piedi con risorse private, quindi chiediamo solo che venga reintrodotto il credito sulle sponsorizzazionI sportive, una norma introdotta ai tempi del Covid e che ha funzionato benissimo”.

L’incontro è stato coronato da un simpatico siparietto tra Meloni e le pallavoliste: approfittando anche della bella giornata di primavera, il cortile di Palazzo Chigi si è trasformato in un improvvisato campo di pallavolo, dove la premier ha scambiato qualche palleggio con le professioniste. Un sogno che diventa realtà, probabilmente, considerando che da ragazza la premier aveva ipotizzato una carriera nel volley professionistico. A febbraio, all’incontro con la stampa estera, aveva scherzato: “Nessuno dei miei sogni si è realizzato: avrei voluto giocare nella nazionale di pallavolo, ma sono nana”. Eppure, nonostante il metro e sessantatré di altezza, non sono tardati i complimenti di Fabris: “Il bagher lo ha fatto benissimo”.

