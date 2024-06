Giorni di lavoro per Larizza: "Lube, alla ripresa sarò al top"

La scelta di portare Jacopo Larizza ieri al centro commerciale "Cuore Adriatico" di Civitanova per la premiazione di Cronisti in Classe, l’iniziativa del Carlino, ha confermato quanto abbiamo scritto proprio ieri e nei giorni precedenti, vale a dire che il centrale maceratese continuerà ad essere un giocatore della Lube. Al momento è il terzo centrale in un reparto che conta su Barthelemy Chinenyeze e su quel Giovanni Gargiulo che già è stato compagno di squadra di Larizza a Taranto nell’annata 2022-2023. Un reparto che dovrà essere ovviamente ultimato. Anche tra schiacciatori (da segnalare che Verona ha blindato la sua stella Mozic fino al 2027) ed opposti manca un elemento, ma Civitanova ha chiuso rispettivamente con Poria e Petar Dirlic, nel mezzo invece c’è più incertezza su chi verrà in biancorosso, se un giovane o se davvero si tenterà il colpaccio Marko Podrascanin.

Intanto Larizza, che ad agosto compirà 26 anni, ha fatto il punto sulle sue condizioni fisiche, a causa di un problema alla caviglia infatti ha saltato la "bella" dei quarti Scudetto contro Monza e poi tutti i successivi Playoff 5°Posto che hanno dato alla Lube l’ammissione alla prossima Challenge Cup. "Il mio recupero dopo l’infortunio procede in maniera graduale Non sono ancora al 100%, ma non manca molto e non vedo l’ora che arrivi agosto per iniziare gli allenamenti al top della forma. Ci è voluto un po’ per mandar via l’amarezza di non aver potuto lottare in campo con i compagni nella gara più importante della serie contro Monza nei quarti Scudetto. Si è trattato di un momento difficile perché mi sentivo energico, stavo giocando bene e proprio non mi aspettavo la fatalità dell’incidente in allenamento. Per me si è chiusa la stagione senza poi riuscire a tornare in campo".

Larizza ha anche parlato della stagione che verrà e della Lube che sta prendendo forma. "Da giocatore e da tifoso della Lube – spiega – non ricordo una rivoluzione e un ringiovanimento di tale portata nella storia del club. Son contento di fare parte del progetto. Fa strano passare dalla parte dei vecchietti, ma nel roster c’è una buona miscela di talento con alcuni elementi più esperti. Dovremo essere bravi a creare un gruppo coeso e a sfruttare l’età anagrafica allenandoci più di tutte le altre formazioni per farci trovare pronti. I team giovani solitamente iniziano i tornei a un livello per poi crescere, dobbiamo mirare a un upgrade veloce e decisivo".

