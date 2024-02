GIOVEDÌ COi giocatori. La cena dei tifosi di Lube nel Cuore

C’è un motivo in più per augurarsi che la Lube possa tornare in semifinale 5 anni dopo, nel 2020 la squadra si era qualificata, ma lo stop a tutte le competizione per lo scoppiare della pandemia interruppe la corsa europea, poiché 24 ore dopo andrà in scena la cena organizzata dai tifosi di Lube nel Cuore. L’appuntamento è a Villa Gazzani a Civitanova e l’invito è di presentarsi intorno alle 19.45, poco prima dell’arrivo di squadra e staff tecnico. Nonché di arrivare indossando almeno un dettaglio di color rosso. Prenotazione obbligatoria, info 340 2831166.