I commenti. Blengini: "Gara pulita e ordinata»

Il primo incrocio tra le due società va in archivio tra i cori e i tamburi dei tifosi di casa che accompagnano il tradizionale salto della squadra davanti la curva. Pochi gli spettatori all’Eurosuole Forum ma era scontato giocando di mercoledì e in una gara con appeal assai modesto. Al termine della quinta partita di regular season così Lagumdzija: "Catania ha giocato bene, sfoderando ottime difese e molte toccate a muro. Anche per questo la vittoria per 3-0, e quindi i tre punti che ci siamo assicurati, sono molto importanti. Abbiamo messo in campo l’atteggiamento giusto anche nei frangenti in cui abbiamo incontrato difficoltà, dobbiamo farne tesoro per le prossime partite. Ora testa a Modena. Sarà durissima, ma andremo lì sicuramente per vincere". Microfoni doverosi per Anzani: "Dovevamo riprendere il cammino dopo la brutta prestazione di Milano, e meno male dunque che in calendario c’era questa partita, subito di mercoledì. L’importante era reagire, l’abbiamo fatto nel migliore dei modi. Chi gioca contro la Lube mette sempre un qualcosa in più, quindi non bisogna meravigliarsi se capita di incontrare delle difficoltà. A Modena l’obiettivo è di alzare ulteriormente il nostro livello di gioco. Dovremo concentrarci solo ed esclusivamente su quello che faremo noi nella nostra metà campo". Infine coach Blengini: "Intanto siamo soddisfatti di aver conquistato i tre punti. Ma sono contento pure di come sono arrivati, perché nel complesso abbiamo disputato una gara pulita, ordinata, lavorando bene nella fase break, e senza commettere troppi errori. E’ su questi aspetti che dobbiamo continuare a lavorare, con l’obiettivo di essere sempre decisi, anche quando l’avversario è davanti, o comunque quando qualcosa non funziona bene".