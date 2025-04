I cucinieri giocheranno sabato sera gara 1 della semifinale scudetto. Medei: "Totale fiducia in Bisotto. A Perugia per fare il colpaccio»

"Abbiamo già dimostrato che la Lube sa esprimersi ai massimi livelli anche se non è al completo. Le chance di qualificazione rimangono invariate". Giampaolo Medei suona la carica in prossimità di gara1 della semifinale Scudetto contro i campioni d’Italia di Perugia. La serie scatterà sabato alle 20.30 al PalaBarton Energy e il tecnico della Lube rimarca l’attenzione e la costruzione del gruppo, del noi prima dell’io. Un lavoro che gli infonde particolare fiducia in previsione del duello con gli umbri.

Come procedono gli allenamenti in vista del primo round con i Block Devils?

"Abbiamo dedicato gli ultimi giorni della scorsa settimana a un po’ di riposo e al recupero attivo in palestra. Abbiamo lavorato in maniera soft per recuperare le energie e sistemare alcuni piccoli problemi fisici per essere pronti a una settimana piena e cruciale. Ci aspetta un impegno tosto e sarà importante curare tutto nei particolari".

Come reagirà la squadra all’assenza del capitano?

"Mi spiace molto per Balaso. Non solo è il nostro capitano e un atleta di altissimo livello, ma anche un ragazzo che ci tiene molto, non si tira mai indietro e so che in questo periodo soffrirà lontano dal campo. Ha avuto sfortuna, il suo non è un problema muscolare o tendineo, nessuno può rimproverarsi nulla a livello di prevenzione. Queste cose capitano e bisogna accettarle, ma ritengo che la squadra sia pronta a tenere testa a Perugia senza di lui. Dall’inizio della stagione dico di allenare 14 elementi di qualità. Da 8 mesi lavoriamo per fare in modo che a prevalere sia la forza del gruppo sui singoli e i giocatori siano il più possibile intercambiabili nei loro ruoli. Sabato sera cercheremo il colpaccio".

Francesco Bisotto giocherà da titolare nel campo dove un anno fa esordì in SuperLega per l’assenza del capitano.

"Francesco ha fatto il suo dovere quando è stato chiamato in causa. L’ultima che ha giocato una partita partendo dall’inizio, abbiamo lottato fino alla fine contro Trento (ko 3-1, Lube già terza e allora riposo per Balaso, Chinenyeze e Podrascanin ndc) sulle Dolomiti. Oltre a me, il gruppo squadra è fiducioso e pensa che riusciremo a essere competitivi contro a Perugia. Sfrutteremo ogni chance".

