I giocatori della Lube nella Vnl. Note positive dal giovane Bottolo. Acuto di Lagumdzija contro l’Italia

Quattro atleti della Lube hanno disputato l’ultima tappa della Volleyball Nations League (Vnl) che si è conclusa domenica. La manifestazione itinerante ha visto lo schiacciatore Mattia Bottolo impegnato con l’Italia, i colleghi di reparto Eric Loeppky e Poriya Hossein Khanzadeh rispettivamente con Canada e Iran, infine l’opposto Adis Lagumdzija con la Turchia.

Gli ultimi incontri sono stati importanti per stilare il ranking e quindi il tabellone delle fasi finali della competizione, ma soprattutto perché hanno stabilito le ultime nazionali qualificate alle Olimpiadi di Parigi, non ce l’ha fatta Cuba dell’ex biancorosso Yant, mentre l’ultimo pass se l’è preso la Serbia di Podrascanin, chissà forse cavallo di ritorno alla Lube.

L’Italia ha terminato la Vnl terza in classifica e nei quarti di finale, in programma giovedì e venerdì a Lodz, giocherà contro la Francia sesta (già incontrata in Vnl perdendo al tie-break e finora senza Chinenyeze, infortunato). Alle Finals non ci sarà Balaso tenuto a riposo dal commissario tecnico azzurro De Giorgi, invece avrà ancora spazio Bottolo che è stato prolifico nella terza tappa a Lubiana. Il laterale classe 2000, che non era stato convocato nelle prime due settimane decisive per la qualificazione degli azzurri ai Giochi Olimpici, è rimasto in panchina in occasione della sconfitta nel match contro la Polonia, mentre ha dato un saggio del suo repertorio, siglando 15 punti, nel successo con il massimo scarto contro la Bulgaria di coach Chicco Blengini che non ha potuto contare sul convalescente Nikolov. Nello stop in tre set contro la Slovenia, l’atleta originario di Padova non è andato oltre gli 11 punti, ma si è successivamente rifatto nel 3-1 inflitto alla Turchia con 15 punti.

A proposito di schiacciatori, ottimo il rendimento del neo acquisto Loeppky. Il Canada è giunto quinto bruciando per differenza set la Francia, ha staccato il pass olimpico e nei quarti della Vnl dovrà vedersela con il Giappone. Nelle Filippine Loeppky si è tolto belle soddisfazioni, protagonista con 15 punti nel match vinto al tie-break proprio contro i nipponici, il top i 21 segnati in soli tre parziali nel trionfo contro il Brasile.

Niente pass per Iran e Turchia, penultima e ultima nel ranking. Molto promettenti comunque le prove del baby 2004 Poriya. A Manila l’iraniano non ha lesinato i suoi colpi nelle vittorie al tie-break contro gli Stati Uniti (23 punti) e con i Paesi Bassi (27 punti). Più in difficoltà invece Lagumdzija. L’opposto turco ha disputato gare da 2 punti e pure da un solo pallone a terra, salvo ben figurare nell’ultima uscita contro l’Italia realizzando 21 sigilli (15 attacchi, 4 block e 2 ace).

Andrea Scoppa