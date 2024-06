I numeri giusti. Programmazione e tanta passione

1) Più di 350 tesserati

Per arrivare al successo ci sono tante strade, una di queste è curare in maniera maniacale la base. La School Volley ne ha fatto un suo cavallo di battaglia, oggi sono più di 350 i tesserati.

2) Raffica di successi

Non solo quantità ma anche qualità con le squadre che si sono laureate campioni regionali nei tornei federali under 18, under 16, under 14, under 13, under 12 nel settore femminile, oltre al Volley S3 (record mai conseguito prima in Umbria). Campioni umbri nel Csi under 12 4x4, under 12 e under 10, categoria nella quale è stato vinto anche il titolo nazionale. Vicecampioni regionali under 17 e terzi in under 19 nel settore maschile.