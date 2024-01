I protagonisti. Coach Blengini:: "Volevamo la vittoria per ripartire»

La Lube tornerà in campo martedì, ore 17 italiane, di scena in Romania contro l’Arcada Galati per la quinta gara di Champions. Al termine del 3-0 su Padova hanno parlato i due schiacciatori. L’Mvp Nikolov: "Dopo la sconfitta a Monza siamo tornati in campo con una vittoria importante e questo ci rende felici. Abbiamo attaccato molto bene e siamo riusciti a tenere i loro servizi più forti. Quando la Lube si esprime così in attacco è difficile per gli avversari contrastarci. Dopo il Galati ci attende la trasferta a Perugia (domenica ndc), si prospetta una settimana dura".

Le parole di Zaytsev: "Ormai la partita di Monza fa parte del passato, magari era rimasta qualche scoria dopo le notti insonni per la grande amarezza e delusione, ma la partita con Padova è arrivata a pochi giorni di distanza e ci ha consentito di reagire subito tornando al successo davanti al nostro pubblico. Questi sono 3 punti di rilievo in classifica. Gli avversari hanno avuto un colpo di coda, ma siamo stati bravi a chiuderla in tre set visto che è imminente la trasferta di Champions. Siamo a punteggio pieno nella Pool E senza mai aver perso un set e vogliamo proseguire il trend".

L’analisi di coach Blengini: "Volevamo una vittoria per ripartire e ci siamo riusciti, ma non è questo che ci toglie l’amarezza per l’eliminazione dalla Coppa Italia. Abbiamo davanti degli obiettivi grandi e per raggiungerli dobbiamo giocare anche meglio di stasera. Tutti gli incontri sono complicati e lo sappiamo, ci attendono la trasferta a Galati in Champions League e quella a Perugia in campionato. Conterà molto scendere in campo con umiltà e con la testa giusta al di là degli avversari. Noi dobbiamo pensare all’approccio, all’atteggiamento e anche alla capacità di stare in campo quando non ci piacciamo. Questi fattori faranno la differenza".

an. sc.