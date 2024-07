I protagonisti. Mario Marino chiude così la carriera sportiva

Tanti i protagonisti della formazione tifernate promossa nella massima categoria regionale, fra questi merita una citazione colui che ha messo giù l’ultimo punto, Mario Marino ha chiuso così la sua carriera sportiva: "Quando a settembre mi ha telefonato Sideri sembrava che non saremmo neanche dovuti ripartire quest’anno. Personalmente sono stato richiamato alle armi e, se non era per lui, forse non lo avrei fatto di tornare in campo. Dai dubbi sulla ripartenza a vincere un campionato la distanza non è stata abissale, ciò dimostra che, quando si lotta in qualcosa in cui ci si crede veramente e ci si impegna molto, allora nessuna montagna diventa impossibile da scalare".