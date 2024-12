Il Bisonte firma l’impresa

MEGABOX VALLEFOGLIA2IL BISONTE FIRENZE3

OND. DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Bici 24, Feduzzi ne, Michieletto 5, Giovannini 11, De Bortoli (L), Candi 11, Torcolacci ne, Perovic 7, Kobzar, Weitzel 15, Lee (L2) ne, Lazda 1, Carletti 2. All. Pistola.

IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 1, Malual 22, Butigan 6, Leonardi (L), Battistoni 2, Baijens 15, Giacomello 5, Nervini 2, Lapini ne, Cagnin 10, Agrifoglio 1, Davyskiba 17. All. Bendandi.

Arbitri: Salvati – Cappello.

Parziali: 24-26, 25-19, 25-22, 19-25, 12-15.

PESARO - A Pesaro Il Bisonte ritrova finalmente sé stesso e batte al tie-break Vallefoglia (bissando il risultato dell’andata) con un grande recupero dopo aver vinto il primo set e perso gli altri due. Bendandi parte con la diagonale Agrifoglio-Malual, Nervini e Davyskiba in banda, le centrali Butigan e Baijens, e Leonardi libero ma nel corso del match opera azzeccate rotazioni affidandosi alla panchina. Il primo set è equilibrato con un testa-testa fino al 23-23 quando Malual guadagna un primo set point annullato da Candi e poi un secondo sfruttato da Giacomello, appena entrata per Agrifoglio.

La reazione delle tigri non si fa attendere, le bisontine restano in scia fino al 16-14 ma le locali allungano e Weitzel firma l’1-1. L’inerzia prosegue anche nel terzo con le ospiti in affanno; Vallefoglia ne approfitta e Candi realizza il punto del 2-1. Sorprendentemente Il Bisonte rialza la testa: con Cagnin, Baijens e Malual va in fuga e con Davyskiba realizza l’aggancio: 2-2. Il tie-break regala emozioni forti; elastico fino al 7-7, Il Bisonte allunga (8-13) ma si fa avvicinare (11-13), Bendandi chiama time-out e al rientro Malual si procura tre match point; Vallefoglia annulla il primo ma sul secondo Giovannini batte in rete per il 12-15. Top scorer Bici con 24 punti; quattro bisontine in doppia cifra: Malual con 22 punti e 3 ace, Dawyskiba (17, 1 ace e 4 muri), Baijens che con 15 palle a terra e 4 muri ha onorato il debutto a Firenze, e Cagnin (10). Ma sorprendenti pure Butigan (6) con 5 muri all’attivo (17-11 in totale) e Leonardi, proclamata Mvp.

Soddisfatta a fine partita Butigan: "È stata una vittoria molto importante, di squadra: veniamo da un periodo molto difficile e quindi ogni punto vale tanto. Siamo molto contente, ci siamo dette che da oggi comincia una nuova stagione per noi e speriamo di continuare così. Baijens è una giocatrice molto talentuosa, è diventata subito parte del gruppo e ci potrà aiutare molto, mentre Leonardi ha preso davvero tutto e per noi è una giocatrice molto importante".

f. m.