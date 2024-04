Il Bisonte, Leonardi c’è. La capitana resta a Firenze

Sta prendendo a poco a poco corpo la squadra de Il Bisonte Firenze che nella prossima stagione parteciperà per l’undicesima volta consecutiva al campionato di A/1. Per il momento si tratta di due conferme significative della formazione che quest’anno ha chiuso al decimo posto in classifica ed è approdata ai quarti di Coppa Italia dove è stata fermata dall’invincibile Conegliano. Dopo quella della regista Ilaria Battistoni, operata nei giorni scorsi al ginocchio sinistro e che inizierà a breve la riabilitazione, è arrivata ora dalla società del presidente Elio Sità e del patron Wanny Di Filippo l’ufficialità della notizia che anche il libero Giulia Leonardi farà ancora parte della prima squadra per la stagione 2024/25.

A Firenze si è rivelata subito un punto fermo della squadra - della quale è stata investita del ruolo di capitano – confermando, tra le tante, anche quelle qualità in seconda linea che ne hanno contraddistinto per intero la carriera. "Sono molto contenta di rimanere in una città e in un club nel quale mi sono trovata benissimo - afferma - e ringrazio per l’opportunità che mi è stata data di poter continuare a giocare ai massimi livelli e di far parte di un progetto importante".

Leonardi riavvolge il nastro di un campionato davvero in altalena: "Quella appena conclusa – analizza il libero – è stata una stagione con molti alti e bassi: in alcune partite abbiamo espresso un livello di gioco molto alto, che ha fatto alzare tantissimo le aspettative, in altre invece non siamo riuscite a giocare al meglio. L’obiettivo play off poteva starci, ma va ricordato che la squadra era completamente nuova, con tantissime ragazze alla prima esperienza nel campionato italiano: abbiamo fatto vedere anche cose molto belle e spero che nella prossima stagione si possa fare anche qualcosa in più".

E sul futuro poi chiude così: "Per il prossimo anno confido molto nella società che ha sempre costruito squadre di livello e sono certa che continuerà a farlo, e mi aspetto di poter disputare un campionato ancora migliore, con una buona pallavolo e con un pubblico fantastico che ci ha sempre sostenuto".

Franco Morabito