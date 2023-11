Il Bisonte, missione compiuta: la corsa riprende. Parisi stoppa la striscia vincente di Velasco

IL BISONTE FIRENZE

3

UYBA BUSTO ARSIZIO

0

IL BISONTE FIRENZE: Acciarri ne, Ribechi, Ishikawa 15, Leonardi (L), Battistoni 1, Alsmeier 15, Lazic 2, Mazzaro 1, Graziani 5, Agrifoglio, Kraiduba 12, Stivrins 7. All. Parisi.

UYBA VOLLEY BUSTO ARSIZIO: Ceasar ne, Bracchi 6, Piva (L2) ne, Lualdi 5, Sartori 8, Carletti 7, Frosini 18, Giuliani 2, Zannoni (L1), Sobolska ne, Valková, Rojas Martinez ne, Boldini 1, Wang. All. Velasco.

Arbitri: Cesare – Caretti.

Parziali: 25-17, 25-22, 25-22.

Note – durata set: 22’, 27’, 26’; muri punto: Il Bisonte 7, Uyba 4; ace: Il Bisonte 3, Uyba 6;

A Il Bisonte Firenze basta poco più di un’ora per sbarazzarsi dell’Uyba Volley Busto Arsizio, riprendere la corsa vincente in campionato e interrompere la striscia delle due vittorie consecutive della squadra guidata da Julio Velasco. L’occasione era ghiotta e la squadra di Parisi non ha tradito le attese. Le Farfalle non hanno fatto però scena muta, soprattutto nel secondo e nel terzo set, anche se le bisontine hanno giocato meglio in ogni reparto finalizzando con Lina Alsmeier (MVP della partita), che ha chiuso con 15 punti e col 41 per cento in attacco. Del Busto la più temibile è stata Giorgia Frosini, top scorer con 18. Parisi schierava Battistoni in palleggio, Kraiduba opposto, Ishikawa e Alsmeier in banda, Graziani e Stivrins al centro e Leonardi libero; Velasco rispondeva con Boldini in regia, Frosini opposto, Bracchi e Carletti in banda, Sartori e Lualdi al centro e Zannoni libero.

Il Bisonte si porta subito sul 5-1 Busto si avvicina (10-8) ma Ishikawa e l’ace di Alsmeier ripristinano le distanze. Si va avanti sino al 18-14 quando Parisi chiama un time-out che non ha effetto; Kraiduba, Alsmeier e Ishikawa mettono la parola fine al primo set. Nel secondo, nuovamente in avanti con Alsmeier e Stivrins ma sull’11-11 è il Busto che passa in vantaggio con tre punti consecutivi che bucano il muro. Parisi, mette dentro Lazic e Agrifoglio per Battistoni e Kraiduba e Il Bisonte riprende quota, sale a 23-18 ma non riesce a chiudere subito. Velasco chiama il time-out e la squadra si riporta a ridosso (23-21). La rincorsa svanisce con due punti di Stivrins e Ishikawa. Sulla scia dell’entusiasmo e la vista del traguardo Il Bisonte vola in avvio anche del terzo set: 5-2, poi 12-7 e 13-10. Ma anche questa volta il Busto non molla, Frosini si scatena e il vantaggio si riduce fino a +2 (21-17). Per far festa bisogna attendere fino a quando sul 23-22 Alsmeier e il muro vincente di Graziani regalano la vittoria, i 3 punti e il settimo posto in classifica.

Franco Morabito