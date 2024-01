Il Bisonte, prove di tris. A Treviglio con Bergamo

Dopo la bella vittoria esterna a Pinerolo di una settimana fa e quella precedente ancora in trasferta a Cuneo, Il Bisonte Firenze scende in campo oggi alle 17 al PalaFacchetti di Treviglio per cercare contro il Volley Bergamo 1991 la terza vittoria consecutiva lontano dal Palazzo Wanny. Sulla carta l’impresa è abbordabile, sarà più impegnativa sul campo in quanto le padrone di casa sono dodicesime in classifica, con 3 vittorie e 12 sconfitte in 15 partite e a soli +2 sulla zona retrocessione. Avranno, quindi, assoluto bisogno di far punti per scacciare, o quantomeno allontanare, il pericolo. Ma la squadra di Parisi vista col Pinerolo è stata combattiva e avversarie come quella di oggi dovrà affrontarle con la stessa grinta. La classifica le sorride: è ottava e potrebbe in prosieguo scalare posizioni. All’andata vinse 3-0 ma il passato non fa testo. Lo predica anche Parisi: "Per noi la partita riveste una difficoltà particolare perché incontreremo una squadra tutt’altro che rassegnata che farà di tutto per sfruttare l’occasione". Sulla panchina delle bisontine, e forse con un breve esordio sul campo, ci sarà anche la ventitreenne Kendall Kipp, l’opposto statunitense arrivato la settimana scorsa per rinfoltire e rafforzare la rosa. Una sola la ex del match: Laura Melandri che giocò a Firenze nella stagione 2016/17; nello staff il preparatore atletico delle bisontine Maurizio Negro, con le bergamasche nel 2021/22.

Intanto, proseguendo nel suo giro di incontri con le società, il commissario tecnico della Nazionale Julio Velasco ha fatto visita a Il Bisonte dove si è intrattenuto col presidente Elio Sità, il patron Wanny Di Filippo, il coach Parisi e lo staff dei suoi collaboratori. Ha seguito due allenamenti della squadra e al termine si è fermato per un colloquio anche con le giocatrici di interesse nazionale.

f.m.