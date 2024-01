Il Bisonte si arrende. Roma è più cinica. E Kipp non basta

AEROITALIA SMI ROMA

3

IL BISONTE FIRENZE

1

AEROITALIA SMI ROMA: Bici 26, Madàn Rosales ne, Bechis 4, Rivero 10, Ciarrocchi ne, Ferrara (L2) ne, Rucli 7, Valoppi (L1), Bia 7, Melli 19, Schwan, Muzi ne. All. Cuccarini.

IL BISONTE FIRENZE: Acciarri (L2) ne, Ribechi ne, Ishikawa 13, Leonardi (L1), Battistoni 1, Alsmeier 16, Cesé Montalvo, Kipp 22, Lazic ne, Mazzaro 7, Graziani 7, Agrifoglio, Kraiduba 2, Stivrins ne. All. Parisi.

Arbitri: Brancati – Brunelli.

Parziali: 25-19, 20-25, 25-23, 25-18.

Dopo tre vittorie Il Bisonte Firenze manca il poker, cade a Roma al termine di una partita che le padrone di casa hanno meritato di vincere, e in classifica è scavalcato al sesto posto dal Pinerolo. Il primo set, dopo un inizio equilibrato, è di marca giallorossa, con Giulia Melli grande trascinatrice di una squadra, positiva in ricezione e fortissima in attacco a muro; le fiorentine reggono fino all’11 pari ma Roma infila cinque punti consecutivi e scappa. Parisi manda in campo Agrifoglio e Kraiduba per Kipp e Battistoni ma il doppio cambio non paga, troppi errori a rete e in battuta e le padrone di casa si portano sull’1-0. Al rientro in campo è ancora la Roma ad avvantaggiarsi ma Il Bisonte appare trasformato, è più convinto e con Ishikawa, Alsmeier e Kipp va sull’8 pari, allunga e va a vincere con un diagonale di Alsmeier,un pallonetto di Hishikawa e un tocco a rete di Kipp.

La terza frazione è incredibile, Il Bisonte sembra ormai ritrovati ma la Roma non molla e dall’11-12 si porta a condurre per 16-12. Parisi chiama un nuovo time out, un altro sul 18-21, le bisontine non si danno per vinte agguantano le avversarie sul 22-22 ma al momento dello scatto inciampano e la Roma ne approfitta con Bici: 2-set a 1. Il quarto set è in caduta libera, Parisi le prova tutte, prima il doppio cambio con Agrifoglio e Kraiduba per Kipp e Battistoni, poi Cesè per Ishikawa, ma la squadra non reagisce. E la Roma col match point della solita Melli intasca vittoria e i tre punti. "Purtroppo ci è manca quella lucidità che serve nei momenti importanti con tanti errori e disattenzioni dovute a una eccessiva preoccupazione delle ragazze", il commento di Parisi. Bici (26 punti, con il 52% in attacco) è MVP e top player, in doppia cifra anche Melli e Rivero; del Bisonte su tutte Kipp (22), Alsmeier, Hishikawa e Leonardi. Franco Morabito