Il Bisonte si rialza e vince a Pinerolo. Alsmeier trascina, Firenze sorride

PINEROLO

1

IL BISONTE FIRENZE

3

WAH4GREEN PINEROLO: Sorokaite 8, Cosi ne, Cambi 4, Di Mario (L2) ne, Polder 9, Bussoli ne, Moro (L1), Storck 11, Camera, Németh 8, Akrari 11, Ungureanu 14. All. Marchiaro.

IL BISONTE FIRENZE: Acciarri, Ribechi (L2) ne, Ishikawa 22, Leonardi (L1), Battistoni 1, Alsmeier 28, Cesé Montalvo 1, Lazic ne, Mazzaro 4, Graziani 8, Agrifoglio ne, Kraiduba 12, Stivrins ne. All. Parisi.

Arbitri: Verrascina – Rossi.

Parziali: 22-25, 18-25, 26-24, 20-25.

Il Bisonte Firenze ribalta il risultato dell’andata, batte il Pinerolo grazie a una prestazione superlativa di tutta la squadra che anche nel terzo set, perso dopo un match point a disposizione, ha mostrato grande concentrazione e una buona tenuta. Il primo set è equilibrato, scambi lunghi e bel gioco. Il Bisonte parte spedito, Pinerolo lo aggancia sul 3-3 ma non riesce a tenere il ritmo delle fiorentine con Alsmeier implacabile con diagonali che non perdonano. Pinerolo si avvicina ma Il Bisonte è in progressione, un parallelo millimetrico di Hishikawa, un muro vincente e un punto da applausi di Kraiduba da zona 1 lasciano il segno. Le piemontesi annullano un primo set point ma sul secondo capitolano: 22-25. Il Bisonte prende ancora più fiducia, la seconda frazione non ha storia, le fiorentine sono padrone del gioco, ancora con Alsmaier (28 punti, MVP del match) un palmo su tutte, ma con le altre che leggono bene lo spartito. Entra anche Cesè Montalvo che sta ritrovando sé stessa. Al rientro è tutta un’altra musica, Pinerolo si sveglia ma il Bisonte non cede, le squadre che si alternano al comando. Dall’8-11 le piemontesi si portano al 14-12. Firenze agguanta il 23 pari e chiude 26-24. Quarto set, ancora spettacolo, gioco e molto equilibrio. Ma è sempre il Bisonte a condurre le danze, arriva a +4 (18-22), Hishikawa (22 punti) con un parallelo sulla linea, porta a +5, poi 24-19 con Alsmeier, Ungureanu annulla il match point ma poi sbaglia. Firenze 25-20, tre punti in cassa e il terzo posto in classifica. Franco Morabito