Il Bisonte vicino all’impresa. Milano si rialza nel quinto

NUMIA VERO MILANO

3

IL BISONTE FIRENZE

2

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Cazaute 11, Gelin ne, Guidi ne, Marinova 1, Heyrman 10, Guerra ne, Pietrini (L2) ne, Orro 5, Danesi 13, Konstantinidou, Fukudome (L1), Kurtagic, Sylla 12, Daalderop 28. All. Lavarini.

IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 2, Malual 21, Butigan 11, Leonardi (L1), Battistoni (L2) ne, Giacomello ne, Nervini 16, Mancini 8, Ribechi, Cagnin, Agrifoglio ne, Davyskiba 16, Bechis 1. All. Bendandi.

Arbitri: Salvati – Zavater.

Parziali: 25-16, 23-25, 21-25, 25-20, 15-13.

Tornare dall’Arena di Monza sconfitto al fotofinish nel tie break dal Vero Volley Milano, una delle big del campionato, vicecampione d’Europa e con in squadra tre ori olimpici come Sylla, Danesi e Orro, deve essere (è) motivo di orgoglio per Il Bisonte che ha confermato di non darsi mai per vinto. Al via con Bechis e Malual in diagonale, Nervini e Davyskiba in banda, Butigan e Mancini al centro e Leonardi libero, Firenze prende subito coraggio e si porta a +2 (8-10) ma Milano si riorganizza e scappa. Per le bisontine potrebbe essere la fine, invece è solo l’inizio perché nel secondo set prendono in mano il gioco, con la seconda linea che tiene bene in ricezione e difesa e le attaccanti laterali che spingono. Milano soffre ma con le fiondate e i muri di Heyrman, Daalderop e Sylla si aggancia sul 18-18. Il pari dà però la carica a Il Bisonte che con Malual e Davyskiba firma l’1-1.

La supremazia prosegue nel terzo, ancora con Bechis in regia, i due martelli che affondano e Nervini che si erge sul muro. Sylla suona la carica, non basta: 1-2. Nel quarto, Milano è sorpreso ma non molla; Bendandi allora attinge anche dalla panchina e il punto a punto prosegue fino al 14-14 poi, sfruttando anche un leggero calo delle fiorentine, le padrone di casa agguantano il 2-2. Anche il tie break è un su e giù fino al 13-13, quindi Sylla e un errore millimetrico in attacco di Nervini spengono l’illusione delle fiorentine. Ma il sogno continua. Daalderop MVP con 28 punti, bene anche Heyrman e Danesi; per Il Bisonte 21 punti di Malual; in doppia cifra anche Davyskiba e Nervini (16) e Butigan (11).

Franco Morabito