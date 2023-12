Il calendario. Il 6 gennaio i biancorossi di scena a Padova

La Lega Pallavolo Serie A ha divulgato la programmazione della regular season fino alla 4ª giornata di ritorno, con gli orari, anticipi, posticipi e le dirette Rai. La novità è che la sfida interna dei biancorossi contro Padova, secondo turno di ritorno, è stata anticipata alle 18 del 6 gennaio, ma il cambiamento non includerà la diretta su Rai Sport. Sarà la prima partita del 2024 in SuperLega, non però in assoluto perché il 3 gennaio la Lube dovrà disputare la gara secca valida per i quarti di Coppa Italia e martedì scopriremo contro chi e dove. Il campionato proseguirà invece il 14 gennaio con la super trasferta a Perugia contro i neo campioni del mondo della Sir. Si giocherà alle 18, senza diretta Rai Sport. Dopo questo 26 dicembre Civitanova tornerà sulla tv di Stato il 21 gennaio quando in programma ci sarà il match interno contro l’Allianz Milano, appuntamento al canonico orario delle 18.