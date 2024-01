Il cammino dei gialli. Con Monza e Perugia sarà dura. E c’è un trittico da non sbagliare

La linea temporale di Modena Volley ora si biforca. C’è da pensare al presente, al peso delle prossime partite, alla responsabilità di una reazione: e al presente devono pensare soprattutto staff tecnico e giocatori. E c’è da pensare al futuro, alla costruzione di una squadra, al progetto tecnico che il prossimo anno potrebbe dover fare a meno di Bruno e Sapozhkov, ma anche di Stankovic e Juantorena: a questo deve pensare, probabilmente ha già pensato, la società coadiuvata da Alberto Casadei.

Il presente. Il calendario di SuperLega non soccorre Modena con match facili nelle prossime due settimane: prima Monza, che pur priva di Fernando Kreling ‘Cachopa’ al palleggio nell’ultima gara contro Perugia, potrebbe recuperare il regista domenica, dopo la trasferta in Challenge Cup di Sofia. Monza è meno in forma di Milano e Verona, certamente, ma ha pur sempre eliminato la Lube dalla Coppa Italia. Poi ci sarà ancora Perugia al PalaPanini, sabato 20 gennaio. Non proprio le due avversarie migliori da cui ripartire, insomma, ma l’importante ora come ora è uscire dallo stallo di impotenza nel quale sono entrati Bruno e compagni e prepararsi ai tre match decisivi della stagione, quelli da vincere in casa con Cisterna, Taranto e Catania per centrare i playoff.

Il futuro. Poi c’è la prospettiva sul prossimo anno. Forte di tre anni di contratto, sarà ancora Petrella al timone, come vorrebbe il progetto costruito su di lui, ribadito ieri, evidentemente dopo lunghe riflessioni? Soprattutto, chi raccoglierà l’eredità pesante di Bruno, in scadenza a giugno? Sono vere le voci che danno la società in pressing per farlo rimanere un altro anno? L’opposto sarà cambiato, visto che non è nemmeno di proprietà di Modena? Ci sarà un’altra banda giovane accanto a Rinaldi e Davyskiba? Modena dovrebbe aver già costruito tutto, per ridurre ancora il gap dalle prime, anno dopo anno, come annunciato in maggio: per rassicurare una piazza in subbuglio potrebbe non essere una cattiva idea, per una volta, anticipare i rumors.

a.t.