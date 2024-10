Il Cisterna mette la Lube nel mirino: "Abbiamo bisogno di una vittoria"

Due giorni alla quinta partita di campionato per la Lube che domenica, finalmente all’orario canonico delle 18, riceve all’Eurosuole Forum Cisterna Volley. Dopo la sconfitta di Verona, i biancorossi ospitano una formazione sulla carta più debole, sicuramente chiamata a battagliare per garantirsi la salvezza e che al momento occupa l’ultimo posto in classifica con un solo punto a fronte dei 6 di Civitanova, quinta. Va detto però che il sestetto di coach Falasca ha probabilmente avuto l’avvio di regular season peggiore possibile avendo affrontato una dopo l’altra Trento, Verona (preso lì il punto), Piacenza e Perugia. Nel gruppo laziale figura il fresco ex Diamantini e spicca l’opposto francese Faure, re dei bomber nella passata stagione. Un risultato eccezionale, specie ricordando che Faure era alla primissima esperienza in SuperLega.

Faure, esordio con Trento, poi Verona, Piacenza e infine Perugia. Certo che avete avuto un calendario terrificante.

"Sì abbiamo affrontato squadre forti, quando perdi quattro partite è difficile riuscire a pensare positivo, ma noi dobbiamo farlo. Dobbiamo focalizzarci sul nostro ritmo e il nostro gioco, poi i risultati arriveranno".

In pratica avete sfidato tre delle potenziali candidate allo Scudetto: chi è la più forte?

"Perugia, più che altro perché ha tante soluzioni".

E la Lube?

"Ne riparleremo dopo la gara di domenica".

Negli anni ci sono stati cambiamenti societari, ma prima Latina, poi Top Volley e ora Cisterna Volley, l’Eurosuole Forum per voi è tabù dal 2015 (clamoroso blitz ed eliminazione della Lube nei quarti playoff). Dopo il ko 3-2 dello scorso anno, può essere la volta buona?

"La Lube ha aspettative ben più alte delle nostre e vorrà rifarsi dopo Verona. Noi avremmo bisogno di un successo...".

Diamantini vi ha dato suggerimenti?

"In verità no".

Chi è il giocatore che più le piace della Lube?

"Ah, Chinenyeze. Ha un fisico elastico, un grande atleta".

Nonché suo compagno di nazionale francese con cui ha vinto l’oro olimpico (anche se Faure non è entrato in finale). Vi siete sentiti questi giorni?

"Ancora no".

Dopo essere stato il top scorer di SuperLega ora è più controllato: il bis è più complicato?

"Sicuramente ho più attenzioni su di me, però anche più esperienza acquisita".

In cosa dovrebbe migliorare?

"Nella gestione dei momenti".

Il rivale più insidioso per la corona?

"Forse Reggers".

Oltre a essere un atleta, non tutti sanno che è anche studente d’ingegneria all’Insa Toulouse, università in cui frequenta il corso di laurea in fisica dei materiali. Il futuro sarà lontano dal volley?

"È ancora presto per dirlo ma non rinuncerò alla laurea".

Andrea Scoppa