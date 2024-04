Il coach Giuliani. "Forse un po’ molli, ma l’interpretazione mi è piaciuta»

Rammarico per la partita, rammarico per la situazione dell’infermeria, una punta di rammarico anche per non poter allenare e far crescere Boninfante nella prossima stagione, anche se Alberto Giuliani ha ragione "non si può far sempre ciò che si vuole". L’analisi del tecnico della Valsa Group sul 3-1 subito a Piacenza parte dal quarto set, in un finale gettato alle ortiche dai gialloblù: "Abbiamo sprecato un’occasione punto con Sapozhkov mentre Davyskiba ha tirato fuori un pallone non facile, proprio per questo chiederei di non sbagliarli. Ma tutto sommato abbiamo interpretato bene la partita". Il commento si estende a tutto il resto del match: "Nel primo set siamo partiti male ma loro hanno battuto benissimo: poi siamo stati molli e poco efficaci anche in situazioni di cambiopalla non brutte. Siamo invece ripartiti molto bene nella fase punto del secondo, un set andato via liscio, poi ha fatto la differenza il servizio".

Infine Giuliani parla dell’addio a Boninfante, protagonista del match ieri sera, che avverrà a fine stagione col giovane talento destinato alla Lube: "Mattia ha le possibilità per un buon giocatore, il mercato è complicato e non si fa sempre quello che si vuole".

ROBERTO PINALI. Così il protagonista imprevisto della partita: "Sono stato molto contento, anche se la tensione non mi ha fatto giocare libero. Ho fatto del mio meglio per aiutare la squadra, purtroppo non è bastato e adesso nelle ultime due partite dovremo fare risultato se vorremo centrare le semifinali".

a.t.