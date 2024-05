Volley. Sir Perugia, ecco Yuki Ishikawa: "Ho scelto Perugia per vincere»

PERUGIA – Dopo mesi di voci di corridoio è finalmente arrivata la notizia ufficiale, i campioni d’Italia della Sir Safety Susa Perugia hanno compiuto il colpo di mercato più importante della stagione. A sostituire capitan Leòn viene è un giapponese, il primo della storia nel club bianconero. Con la maglia di Milano ha incantato le platee degli sportivi ed ora vuole vincere coi block-devils. Lo schiacciatore giapponese Yuki Ishikawa si presenta così: "Ho scelto Perugia perché ho pensato che Perugia fosse la squadra perfetta per me, desideravo di lottare per vincere e ora ho questa opportunità. Ritrovo Angelo Lorenzetti che è un grande allenatore, a 19 anni l’ho avuto come allenatore, ora voglio fargli vedere che sono cresciuto. Il campionato italiano è il migliore del mondo, il livello è altissimo, tutte le squadre sono forti e ci sono tanti grandi giocatori. Contro il pubblico del Pala-Barton da avversario ho sempre fatto fatica, anche se alcune volte sono riuscito a vincere. Si sentiva sempre il calore ed un grande tifo non solo a Perugia ma anche fuori casa. Dalla prossima stagione li avrò al mio fianco, sono molto contento, mi daranno energia, fiducia ed emozione. Non vedo ora di giocare davanti a questi tifosi". L’atleta nipponico va a rinforzare il reparto dei posti-quattro insieme ai confermati Semeniuk e Plotnytskyi. Nato a Okazaki City, 28 anni, capitano e uomo simbolo della nazionale, è certamente uno dei personaggi del volley mondiale. Amatissimo, è seguito da numerosi fan. Accolto con grande gioia dai sostenitori bianconeri, ha suscitato pero’ polemiche il numero 14 di maglia che era appartenuto all’indimenticato Atanasijevic.

Alberto Aglietti