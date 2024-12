Milano, tutto troppo facile. Calcit battuto in tre set

Tutto facile all’Opiquad Arena di Monza per la Numia Vero Volley Milano che in poco più di un’ora si è sbarazzata delle modeste slovene del Calcit Kamnik, tornando al successo nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League. La squadra del Consorzio, reduce dalla netta sconfitta subita in Turchia contro il VakifBank Istanbul, sapeva di non poter più sbagliare per restare in corsa per la qualificazione diretta e per questo il turnover non è stato così massiccio come ci si poteva aspettare. Coach Stefano Lavarini ha lasciato a riposo (oltre all’ancora acciaccata Alessia Orro) Danesi, Fukudome e Nika Daalderop, ma ha schierato titolari Paola Egonu e Myriam Sylla, protagoniste del primo set portato a casa senza sudare troppo. D’altronde le ospiti, in cinque anni di partecipazioni alla massima competizione europea, non hanno mai vinto una partita delle ventuno disputate e non era neanche quotato che potessero farlo ieri contro quelle che restano le vice-campionesse d’Europa.

La musica non è cambiata neanche quando è subentrata dalla panchina Elena Pietrini che ha sfruttato il match quasi amichevole per mettere minuti importanti nelle braccia e segnare i suoi primi punti europei con la maglia della Vero Volley. La condizione non è ancora delle migliori, ma nel 2025 potrà dare un bel contributo a un club che ha puntato forte su di lei nonostante gli infortuni. Milano ora penserà al Mondiale per Club che si svolgerà in Cina dal 17 dicembre e in cui tanto per cambiare la favorita sarà la Prosecco Doc Imoco Conegliano. Per questo ha anticipato tempo fa il turno previsto in A1 nel prossimo weekend.

NUMIA VERO MILANO-CALCIT KAMNIK 3-0 (25-15, 25-11, 25-13)