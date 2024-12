Superlega. Vero Volley al bivio contro Grottazzolina: "Scontro salvezza. Bisogna dare tutto»

Anticipo di campionato da brividi per la Mint Vero Volley Monza, attesa stasera da una sfida da non sbagliare contro la Yuasa Battery Grottazzolina. Il girone di ritorno dei brianzoli si aprirà alle 20 all’Opiquad Arena con quello che, classifica alla mano, è una scontro salvezza. La sconfitta subita a Cisterna ha complicato e non poco i sogni playoff della formazione del Consorzio che prima di pensare alla rimonta per l’ottavo posto deve sostanzialmente garantirsi la permanenza nella massima serie battendo nuovamente il fanalino di coda. Francesco Comparoni (l’ex) e compagni finora hanno perso tutte le partite, a partire dall’ esordio in massima serie, proprio contro Monza al tie-break. Quella rimane anche l’unica vittoria esterna stagionale dei vice-campioni d’Italia. Il trend andrà invertito, ma prima c’è da sfruttare il fattore campo per tornare a respirare. Lo sa bene anche coach Massimo Eccheli (nella foto): "Affrontiamo uno scontro salvezza cruciale che richiede tutta la nostra concentrazione e determinazione. Dovremo scendere in campo con la piena consapevolezza dell’importanza di questo incontro, con l’atteggiamento che partite così richiedono. Ogni dettaglio sarà fondamentale: massimo impegno per raggiungere il nostro obiettivo". Andrea Gussoni