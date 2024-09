Il debutto. Balaso: "La fascia mi dà emozione»

Il nuovo ciclo della Lube avrà in Fabio Balaso il capitano. Classe 1995, a Civitanova dal 2018 ed ex Padova, ha parlato alla vigilia: "Il debutto ufficiale da capitano tra le mura amiche contro una squadra a cui sono legato come Padova è molto suggestivo. Lo vivo come un qualcosa di speciale e sono onorato di rappresentare la Lube. Sarà una partita interessante, dura come ogni esordio stagionale, dovremo scendere in campo con la giusta testa. Arriviamo pronti al via grazie al grande lavoro svolto in una preseason ottima. Resteremo concentrati per firmare un buon approccio". Queste invece la considerazioni del tecnico ospite Cuttini: "Giocheremo contro una delle squadre di fascia alta e sappiamo che l’inizio non sarà facile. Le prime due gare saranno complesse: dopo Civitanova, affronteremo Perugia, campione d’Italia".