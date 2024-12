Il derby è della Savino. Ma Il Bisonte ci prova

SAVINO DEL BENE 3

IL BISONTE FIRENZE 1

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Ribechi, Herbots 13, Castillo (L1), Kotikova ne, Mancini ne, Ognjenovic 3, Bajema, Graziani ne, Nwakalor 16, Da Silva Carol 11, Antropova 24, Mingardi 15, Gennari ne. All.: Gaspari.

IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 2, Malual 17, Butigan 4, Leonardi (L), Battistoni, Baijens 9, Giacomello, Nervini 2, Lapini ne, Cagnin 12, Agrifoglio, Davyskiba 12. All. Bendandi.

Arbitri: Verrascina - Caretti.

Parziali: 27-29, 25-18, 25-13, 25-18

Festa nella festa, Palazzo Wanny (2.900 spettatori) ha fatto da spettacolare cornice al derby fra la Savino Del Bene Scandicci (padrona di casa) e Il Bisonte Firenze, che per il terzo anno si è giocato a Santo Stefano. La squadra di Gaspari ha vinto 3-1 ma Il Bisonte le ha dato filo da torcere, è andato sullo 0-1 giocando una delle partite migliori della stagione, ma ha finito per cedere alla superiorità delle avversarie. Il primo set è avvincente, le ospiti vanno avanti fino al 12-13, la Savino si mantiene a ruota e sorpassa (21-20) ma non scappa. Il match si accende: Firenze spreca un primo set point (23-24) su muro di Carol, ne getta uno anche Scandicci (25-24) su errore di Kate e un altro ancora su attacco di Malual, poi sul 27-28 è Cagnin a firmare lo 0-1. Dawyshiba e Malual le sue punte di diamante (7 punti a testa, contro i 6-6 di Mingardi-Antropova), Firenze svetta anche in ricezione (61%-46%).

Nel secondo le padrone di casa migliorano in difesa e a muro (4-1 nel parziale), Antropova torna decisiva da posto due, e vanno avanti. Il pari (14-14) di Baijens è momentaneo perché Scandicci va in fuga: 1-1. Le biancoblù su anche nel terzo con Antropova e Mingardi che fanno fuoco a rete mentre difettano ancora in ricezione (38%-52%): 1-2. Il Bisonte rialza però la testa, si porta a +1 (9-10) ma ora è la lucidità che manca e Scandicci ne approfitta forzando sui pedali. Sul 24-17 spreca un match point ma Nwakalor chiude il secondo.

Herbots (13 punti, 2 muri) eletta MVP, top scorer Antropova (24, 3 ace, 3 muri); in doppia cifra anche Nwakalor, Carol e Mingardi; ne Il Bisonte: Malual (17, 2 ace), Cagnin e Dawyskiba 12 a testa.

Franco Morabito