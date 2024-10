Il dg Cormio sulla nuova Lube. Abbiamo dato spazio ai talenti: "Vedrete una bella squadra»

"Ho una certezza, questa nuova Lube sarà sorprendentemente bella!". Intervenuto a Radio Arancia, media partner del club, il direttore generale di Civitanova, Giuseppe Cormio, ha mostrato una notevole dose di entusiasmo e fiducia nel team. "La squadra – ha proseguito – è stata pensata con largo anticipo, si tratta della conclusione di un cammino iniziato e forse rimasto un po’ a metà nel biennio precedente. La società ha voluto dare spazio in alcuni ruoli a giovani di talento, come in regia e in posto 4. Poi ovviamente nel roster ci sono elementi più esperti per supportare gli emergenti. Al mondo ci sono solo dieci giocatori o poco più in grado di cambiare il peso specifico di un team; ora questi atleti sono accasati in club importanti con contratti di medio e lungo termine. Adesso è complicato vincere, non per un problema economico. In Italia, per esempio, ci sono due squadre candidate alla vittoria finale (Perugia e Trento ndc), sodalizi che hanno ripetuto quanto fatto da noi tra il 2016 al 2022, cioè hanno costruito i rispettivi gruppi con tutti grandi talenti e giocatori affermati. Questo non esclude le sorprese. Il campionato non perderà pathos perché nello sport anche chi sulla carta non è favorito può spuntarla. Noi abbiamo sogni e obiettivi, vogliamo coltivare in casa i fuoriclasse e in futuro affiancarne altri, ma giochiamo già per affermarci".

Vicini alla seconda partita di regular season, domenica alle 15.20 (orario per favorire la diretta su Rai2) in casa dell’Allianz, il direttore generale biancorosso ha parlato anche della trasferta lombarda: "Arriviamo discretamente alla trasferta di Milano, ma ci mancheranno ancora due atleti impattanti come Alex Nikolov e Marko Podrascanin, che sapranno fare la differenza quest’anno. Tra l’altro nel match di esordio abbiamo celato altri problemi che nei prossimi giorni si affievoliranno senza sparire. Se qualche acciacco lo abbiamo, in quanto a morale va tutto molto bene. Ho fiducia anche nelle cosiddette seconde linee, che quando vengono chiamate in causa si fanno valere. Contro i meneghini sono state spesso equilibrate le sfide, purtroppo li affrontiamo dopo che si sono fatti sorprendere a Taranto, quindi scenderanno in campo con il coltello tra i denti. In Puglia il team di Roberto Piazza, a mio avviso, ha perso per una defaillance mentale più che tecnica. Ci sarà da sudare, i nostri avversari cercheranno il riscatto in casa".

Andrea Scoppa