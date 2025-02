Il grande ex Simon. "Civitanova bene nei dettagli»

La sfida del PalaBancasport vedrà in campo tre ex complessivamente. Nella Lube figura Lagumdzjia che ha giocato a Piacenza nella stagione 2021-2022 prima di approdare a Modena, nelle fila biancorosse vi sono Fabio Ricci (2012-2013) e soprattutto il colosso Robertlandy Simon. Il centrale cubano ha parlato così alla vigilia: "Ci aspetta una partita molto difficile, affrontiamo una squadra che sta attraversando un ottimo momento e la vittoria in Coppa Italia lo dimostra. La Lube gioca bene, non toglierei nulla ai nostri avversari perché anche noi abbiamo grandi mezzi e possiamo competere con tutti. La Lube ha costruito il suo percorso, noi dobbiamo costruire il nostro. Quello che ci differenza dalla Lube sono i dettagli, loro riescono a farli bene in campo, noi non sempre".