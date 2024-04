Il meccanismo. Le prime quattro vanno avanti

Questa la classifica del girone Playoff 5° Posto: Piacenza 11 punti, Verona 10, Civitanova 6, Cisterna 4, Padova 3, Modena 2.

Oggi alle 20.30 si giocherà l’ultimo turno: Piacenza-Lube, Verona-Cisterna e il Modena di coach Giuliani (foto) sfiderà Padova

Dopo l’ultimo turno di questa sera, le migliori quattro formazioni andranno in semifinale che sarà in gara secca e in casa di chi ha avuto la miglior classifica, già sono certe del fattore campo Piacenza e Verona. Si giocherà lunedì, le perdenti andranno in vacanza, le vincenti si sfideranno sabato 27 nella finalissima, stessi criteri di cui sopra e chi esulterà avrà ottenuto il diritto a partecipare alla prossima Challenge Cup.