Il presidente Sirci: "A Milano dovremo stare svegli"

PERUGIA – Nessun eccesso di gioia dopo la vittoria nella terza sfida della semifinale scudetto che ha riportato a condurre la Sir Susa Vim Perugia. Il presidente Gino Sirci ha commentato così: "É stata la serata dei sorrisi, un finale di partita molto buono. Milano è terribile in battuta, ottima in ricezione, difendono tutto, e contrattaccano bene. Trovano sempre il modo di castigarti. Noi abbiamo cercato di battere un po’ meglio e sembra che ecco gli ultimi tre set siamo andati bene. A Milano però sarà un’altra partita e dovremo stare svegli perché altre volte abbiamo visto quanto abbiamo dovuto sudare. Abbiamo sbagliato poco, quindi i lombardi hanno raccolto solo i frutti del loro lavoro, non dei nostri regali. Quello che mi auguro è che, se i nostri avversari devono vincere, lo devono fare con le proprie forze. Guardiamo avanti, speriamo bene per giovedì, stavolta è stata la serata di sorrisi, godiamoceli e poi vedremo se riusciremo a fare ancora meglio giovedì a Milano, ma questo è quasi un sogno". Questo il commento dell’allenatore Angelo Lorenzetti: "Quella di domenica non è stata una partita da play-off. Noi non abbiamo avuto un approccio alla gara da play-off, abbiamo invece avuto una reazione da play-off. Con la nostra battuta del primo set la partita sarebbe finita in mezz’ora, invece, siamo tornati subito in pista all’inizio del secondo set grazie al turno di Oleh Plotnytskyi. L’avviso ai naviganti l’ho già dato all’inizio della serie, ieri ci siamo garantiti la possibilità di gara-cinque ed i ragazzi sono stati protagonisti come avevo chiesto. Gara-tre adesso la cancelliamo, non è la partita su cui fondare aspettative in vista di gara-quattro a Milano".

Alberto Aglietti