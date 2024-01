Il sorpasso delle "Tigri". La Megabox mette il turbo

Ora la Megabox è sesta, grazie ad un’altra vittoria molto importante in quattro set una coriacea Honda Olivero S. Bernardo Cuneo. Un successo che ha permesso alle tigri di superare in classifica la Wash4Green Pinerolo, cui andrà a far visita sabato sera per un confronto diretto che vale doppio in chiave playoff. Intanto, le tigri hanno messo tra sè e la nona classificata, la Roma Volley sei punti di distanza. La partita con Cuneo è stata a due facce: i primi due set hanno visto la squadra biancoverde fare il bello e il cattivo tempo, mentre dal terzo parziale in poi, dopo un inizio (3-0) che sembrava essere nuovamente a favore delle locali, le ospiti hanno trovato grinta e accorgimenti tecnici per bloccare l’attacco della Megabox.

Il tecnico Pistola è stato dunque costretto a cercare in panchina quello che non trovava tra le sue titolari (utili come sempre sia Kosheleva che Giovannini). Il quarto set è stato una battaglia su ogni palla, ma la Megabox è riuscita a trovare lo spunto finale sul 21-21, grazie a tre muri e un errore della pur encomiabile Lena Stigrot, vera e propria trascinatrice delle piemontesi. Sugli scudi Mingardi (21 punti con ben 6 muri, sempre attestata al quinto posto della classifica delle migliori attaccanti del campionato) e Aleksic, che con i 9 muri di ieri (18 nelle ultime due partite) ora è la migliore della A1. "Ci siamo complicati un po’ la vita nel terzo set, dopo che nei primi due le ragazze erano state molto brave e ordinate nella fase break – così racconta la partita l’allenatore Andrea Pistola–, anche se stavamo faticando a mettere la palla a terra. Nel terzo e nel quarto set loro hanno trovato nuove soluzioni in attacco e hanno ricevuto un po’ meglio e noi siamo calati un po’ in tutti i fondamentali. Nonostante questo, le ragazze sono riuscite a rimanere in partita anche nell’ultimo set e a trovare lo spunto finale più di testa che tecnicamente. Questi tre punti che ci mettono in una posizione di classifica molto buona".

b.t.