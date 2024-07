Il volley mercato a Bologna. La Lube alla ricerca di un centrale

Ancora una volta Bologna e ancora una volta a metà luglio. Sta per tornare il Volley Mercato, di fatto il primo appuntamento targato Lega Pallavolo Serie A della prossima stagione. Da martedì 16 a giovedì 18 luglio, il Zanhotel & Meeting Centergross a Bentivoglio (Bologna) ospiterà l’edizione 2024/25 che terminerà con il momento clou dell’evento: la "Presentazione stagione e calendari 2024/25". Tra ospiti, artisti e premiazioni saranno svelate le giornate del calendario di SuperLega e tutte le date degli eventi della futura stagione. Si potrà così alzare, dunque, il sipario sull’80° Campionato Serie A Credem Banca. In Emilia saranno riuniti dirigenti e staff dei club di serie A (comprese A2 e A3) per corsi d’aggiornamento, tavoli di confronto e approfondimenti di vario genere. Nelle giornate di martedì e mercoledì, inoltre, saranno aperte delle finestre di tesseramento: durante il Volley Mercato, infatti, l’Ufficio tesseramenti Fipav si trasferirà a Bologna. Sarà possibile tesserare giocatori anche al termine del Volley Mercato, ma questi atleti potranno essere schierati solamente dopo la terza giornata di regular season, esclusi gli atleti stranieri che non hanno giocato in Italia nella stagione 2023/24. Il termine per il tesseramento dei giocatori di SuperLega è fissato per le ore 17 di mercoledì 17 luglio, mentre per quel che riguarda gli atleti di A2 e A3 la scadenza è fissata per le ore 18.30 dello stesso giorno.

Gli appassionati di pallavolo ovviamente ben sanno che non ci saranno grossi colpi durante la tre giorni emiliana, ormai le big (e non solo) hanno già completato da tempo le rose. Tanto più che in SuperLega c’è il viziaccio, peggio che nel calcio, di incominciare le trattative di mercato già verso gennaio. Comunque la stessa Lube deve terminare l’allestimento dell’organico, all’appello infatti manca ancora un centrale. A proposito di atleti in quel ruolo, fresca è la notizia del prolungamento di contratto di Piano con Milano. L’altra lombarda, i vice campioni d’Italia di Monza, hanno invece scelto il baby Filippo Mancini, classe 2004, come regista vice Cachopa. Infine è ufficiale l’approdo in Polonia di Wilfredo Leon. Lo schiacciatore cubano, da qualche anno naturalizzato polacco, è stato presentato da Lublino. Dopo sei annate a Perugia, vincendo uno Scudetto (ma non proprio da protagonista e sconfitto in 3 finali tricolori dalla Lube), due Mondiali per Club, 3 Coppa Italia e 4 Supercoppa, a 31 anni si cimenterà nella Plusliga. Avrà come allenatore quel Massimo Botti ex coach di Piacenza.