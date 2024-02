IN OMAGGIO VENERDì CON IL NOSTRO GIORNALE. Sir Susa Vim Perugia regina in Coppa Italia, La Nazione celebra l’evento con il poster

Una grande vittoria per una squadra fantastica. La Sir Susa Vim Perugia, dopo aver sconfitto la Mint Vero Volley Monza nella finale della manifestazione svolta all’Unipol Arena di Bologna, ha trionfato di nuovo in Coppa Italia. E "La Nazione" vuole celebrare questo straordinario successo, regalando ai lettori il poster di questa nuova impresa targata Sir Susa Vim Perugia. La società del presidente Gino Sirci si è rimessa sul petto la coccarda tricolore ed è il terzo titolo stagionale dopo la Supercoppa e il Mondiale per Club. Quarta Coppa Italia nella storia del club del presidente Sirci. Il poster che celebra l’evento uscirà con il giornale in edicola venerdì 23 febbraio. La foto è firmata da Michele Benda per Sir Susa Vim Perugia. Il poster è realizzato grazie al sostegno di sponsor che hanno condiviso questo progetto. Eccoli: Acustica Umbra Srl, Agricola Noè, Amico Soluzioni, Ce. As. Carrelli Srl, Vus-Valle Umbra Servizi, Casa del Contachilometri e Casa Look.