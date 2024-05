Italia batte Germania: prima vittoria della nuova nazionale di Velasco

ITALIA

3

GERMANIA

1

(25-16, 25-16, 21-25, 25-22)

ITALIA: Cambi 5, Bonifacio 7, C. Bosetti 15, Antropova 25, Danesi 13, Degradi 9, Fersino (L). Omoruyi, Spirito, Bosio, Mingardi 1, Akrari 2. N.e: Nervini, L. Nwakalor (L). All. Velasco

GERMANIA: Stigrot 8, Cekulaev 1, Kastner 3, Alsmeier 12, Weitzel 5, Kindermann 4, Pogany (L). Straube, Stautz 1, Drewniok 7, Strubbe 10, Scholzel 8. N.e: Cesar e Jatzko. All. Waibl

Arbitri: Akinci (Tur) e Gerothodoros (Gre).

Note: durata Set: 27’, 19’, 22’, 24’. Italia: 5 a, 8 bs, 18 mv, 27 et. Germania: 7 a, 12 bs, 7 mv, 23 et.

Eccola, la prima vittoria della nuova nazionale di Velasco. Faticata ma doppiamente utile, perché arrivata contro la Germania che è una delle potenziali rivali nella complicatissima corsa al pass per Parigi.

Per farla semplice: vincendo le azzurre hanno allungato su una delle rivali, rimangono in testa nel ranking tra le squadre non ancora qualificate per i Giochi, serve arrivare tra le prime quattro in questo torneo ’in differita’ che si nutre dei risultati della Nations League. Al termine dei gironi di qualificazione sarà fissato il ranking, quindi ci sono ancora molte partite per difendere questa leadership.

Dopo la sconfitta contro la Polonia nella prima partita, ieri le azzurre con una formazione diversa in due ruoli chiave (dentro Cambi in regia e Degradi in banda) hanno domato la resistenza della Germania e oggi hanno la possibilità di fare un altro passo avanti contro la Bulgaria oggi alle 19 italia (diretta Dazn e Vbtv).

La più felice era Caterina Bosetti, che tornava in nazionale dopo l’esclusione dell’anno scorso: "Una vittoria che serviva a portare a casa tre punti, il risultato della prima partita ci ha dato uno scossone. Non eravamo pronte a perdere così nettamente. Sono contenta per questa vittoria, soprattutto per il morale. Un importante risultato che serve anche e soprattutto in vista delle prossime partite".

d. r.