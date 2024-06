Volley, l’Italia femminile festeggia: ecco il pass per le Olimpiadi di Parigi

Ora non manca neanche l’ultimo passo, che comunque sarebbe stato relativamente facile: l’Italvolley femminile ha già la certezza aritmetica del pass per i Giochi (per la sconfitta dell’Olanda, prima delle non qualificate) e venerdì gioca contro la Corea del Sud nella seconda gara della terza fase di qualificazione della Nations League. Alle 12.30 italiane (diretta Dazn e Vbtv) le azzurre saranno di scena alla West Japan General Exhibition di Fukuoka, in Giappone, contro le asiatiche che onestamente non possono preoccupare una squadra che ha già saputo cogliere scalpi eccellenti, fin dalle prime battute dell’era Velasco.

Al di là della qualificazione, che era già scontata, le azzurre andranno anche alle Finals di VNL in programma a Bangkok dal 20 al 23 giugno. Dopo l’ostacolo Corea del Sud, l’Italia che poi affronterà Stati Uniti (15 giugno 8:30) e Serbia (16 giugno 8 italiane) cerca le certezze giuste per preparare al meglio il vero obiettivo stagionale, che ovviamente sono le Olimpiadi di Parigi.

Da adesso può farlo a cuor leggero, aspettando poi i sorteggi che si terranno a Bangkok il 19 giugno (quelli delle Olimpiadi maschili il 26 giugno).

"È stato un percorso molto lungo e bello – ha detto la schiacciatrice Alice Degradi – e se riuscissi a prendere parte ai giochi lo vivrei come uno step perché sono certa che a Parigi non andremmo solo per partecipare, ma per provare a fare qualcosa di speciale. Arrivare all’Olimpiade nella nostra testa dovrebbe essere un passo perché poi una volta lì dovremo avere l’ambizione e la forza di giocarcela”.

Classifica VNL: Brasile 9 vittorie (25 p), Polonia 8 (24 p), Italia 7 (22 p), Giappone, Turchia 7 (21 p), USA 6 (19 p), Cina 6 (18 p), Canada, Olanda 5 vittorie (15 p), Serbia, Rep. Dominicana 3 (9 p), Thailandia 3 (7 p), Germania 2 (6 p), Corea del Sud, Francia 1 (4 p), Bulgaria 1 (3 p).