Italia, la Cina è lontana: Parigi no. Battute le asiatiche, ora manca poco

ITALIA

3

CINA

0

(25-23, 25-19, 25-16)

ITALIA: Orro 1, Danesi 6, C. Bosetti 5, Egonu 16, Lubian 14, Sylla 12, De Gennaro (L). Cambi 1, Antropova 4, Degradi 1. N.e: Fersino, Bonifacio, Nervini (L), Fahr. All. Velasco

CINA: Diao L., Li Y.Y. 12, Wang Y.Y. 4, Gong X.Y. 10, Wu M.J. 5, Yuan X.Y. 12, Wang M. J. (L). Zhu Ting, Zhang, Zheng 1. N.e: Gao Yi, Wang Y., Ding X., Feifan N. All. Bin Cai

Arbitri: Ozbar (TUR) e Kang (KOR)

Note: durata Set: 24’, 20’, 21’. Italia: 7 a, 10 bs, 4 mv, 16 et. Cina: 2 a, 6 bs, 2 mv, 24 et.

Di colpacci è lastricata la strada che porta alle Olimpiadi, e allora eccola servita, la seconda vittoria pesante dell’Italvolley di Velasco, dopo il successo del gruppo più giovane contro la Turchia e l’impresa solo sfiorata contro il Brasile: travolta la Cina 3-0 (25-23, 25-19, 25-16) e se la vittoria non è ancora decisiva per conquistare il pass per le Olimpiadi (a causa del perverso meccanismo dell’algoritmo che stabilisce il ranking), è comunque un altro passo importante nella consapevolezza di una forza di squadra che è l’obiettivo di questa fase di stagione.

La fusione dei due gruppi azzurri sta funzionando in tempi rapidi: contro un’avversaria scomodissima come le asiatiche, che a Parigi arriveranno come migliore asiatica, l’Italia ha mostrato una compattezza tecnica e una solidità importanti per guardare al futuro con ottimismo. Intanto, il successo ha portato 9,3 punti nel ranking e ha permesso alle azzurre di salire al terzo posto nella classifica generale della Nations League torneo con 6 vittorie e 19 punti. Le finali della VNL si terranno a Bangkok dal 20 al 23 giugno, con le prime sette in classifica oltre alla Thailandia paese ospitante. Con questa vittoria si chiude il secondo girone della fase eliminatoria, l’Italia torna da Macao con tre vittorie su quattro partite e alla vigilia dell’ultima tappa, dall’11 al 16 giugno a Fukuoka. In Giappone l’Italia dovrà affrontare nell’ordine Canada, Corea del Sud, Stati Uniti e Serbia. "Sono veramente contenta, abbiamo compiuto un altro passo verso il nostro obiettivo, quindi ora massima concentrazione verso la prossima tappa in Giappone" ha detto Paola Egonu.