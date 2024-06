Italia scatenata, a Fukuoka battute anche le campionesse olimpiche USA

Fukuoka (Giappone), 15 giugno 2024 – Egonu scatenata e la la marcia vincente dell’Italia in Volleyball Nations League non si ferma più. Dopo le nette vittorie su Canada e Corea del Sud, le azzurre del CT Julio Velasco hanno battuto anche i forti Stati Uniti 3-1 (25-17, 19-25; 25-15; 25-21) nella sfida valida per la quinta giornata della Pool 6 in svolgimento a Fukuoka.

Un successo molto pesante, incorniciato da 22 punti di Paola, quello conquistato dalle italiane in chiave Finals maturato al termine di una partita giocata con ordine e grande concentrazione a dimostrazione della costante crescita fisica e tecnica che sta accompagnando il gruppo azzurro nelle ultime settimane nonostante l’assenza (per un leggero affaticamento al polpaccio) di Caterina Bosetti.

Quando gioca l’Italia

In attesa dei risultati da Hong-Kong (sede della Pool 5) e delle ultime sfide di Fukuoka, capitan Danesi e compagne battendo domani la Serbia (ore 8:00 italiane), potrebbero addirittura a piazzarsi come seconde in classifica generale incrociando dunque con la settima nei quarti di finale. Dopo la sfida con le serbe l’Italia, chiusa la fase intercontinentale della Volleyball Nations League, volerà a Bangkok dove dal 20 al 23 giugno entrerà nel vivo l’ultimo atto della massima competizione intercontinentale 2024. Tutte le partite delle azzurre saranno trasmesse dalla piattaforma globale DAZN e in diretta. streaming su VBTV.

Il tabellino

ITALIA-USA 3-1

(25-17; 19-25; 25-15; 25-21)

ITALIA: Degradi 10, Fahr 12, Orro 3, Sylla 13, Danesi 12, Egonu 22, De Gennaro (L), Cambi, Antropova 4, Giovannini 1, Lubian. N.E.: Bosetti (L), Spirito, Bonifacio. All. Velasco.

USA: Carlini 3, Robinson-Cook 7, Ogbogu 7, Thompson 12, Larson 6, Retke 4, Wong-Orantes (L), Hanckock, Skinner 6, Drews 13, Washington 7. N.E.: Hentz, Hall, Plummer. All. Kiraly

Arbitri: Fernandez Fuentes David (ESP) e Muranaka Shin (JPN)

Durata set: 22’, 23’, 23’, 25’.

Italia: a 6, bs 3, m 10, et 15.

Usa: a 3, bs 4, m 7, et 13.