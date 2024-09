Ko in amichevole. Uyba sconfitta da Chieri. Oggi test con Bergamo

La Uyba perde con Chieri in amichevole e oggi torna di nuovo in campo contro Bergamo per la Macron Cup. Doppio impegno casalingo ravvicinato per le farfalle di Gianni Caprara che, ieri pomeriggio, hanno ceduto 3-1 contro una squadra forte, Chieri, pur mostrando a tratti ottime trame e un buon gioco. Un bel test per la Uyba contro le piemontesi che l’anno scorso hanno disputato un ottimo campionato, terminato con il quinto posto in regular season. Per la Uyba, reduce da un discreto precampionato e dal terzo posto nel torneo Città di Sondrio della Valtellina Summer League di sette giorni fa, quella di ieri è stata un’altra partita amichevole importante per testare la condizione a due settimane dal via della stagione. Di lavoro per le bustocche ce n’è ancora tanto da fare, ma l’obiettivo di Lualdi e compagne è quello di centrare una salvezza senza troppi patemi.

Nel primo set del match di ieri è stata Chieri, delle ex Ilaria Spirito, Loveth Omoruyi, Federica Carletti, Anne Buijs e Katerina Zakchaiou, a prendere subito il largo (16-9) e a chiudere con facilità il parziale sul 25-15. Nel secondo, invece, le farfalle, guidate in regia da Jennifer Boldini, sono riuscite a rimanere incollate alle rivali (23-20), ma il finale del set è stato tutto di Chieri che si è imposta per 25-22. Nel terzo set, la Uyba si è portata avanti (20-19) e poi ha chiuso 25-22. Nel quarto è venuto fuori il livello di Chieri che, dopo il 7-0 iniziale, ha dominato la scena vincendo il parziale per 25-16.

Niente riposo per le farfalle che, oggi alle 18 sempre all’E-Work Arena di Busto Arsizio (ingresso 5 euro a settore unico), sfideranno nella Macron Cup il Volley Bergamo di coach Carlo Parisi e Vittoria Piani.