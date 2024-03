"La Bartoccini Fortinfissi Perugia festeggia la vittoria della serie A2 femminile: prossimo obiettivo la serie A1"

PERUGIA – Si può dire che quella del Venerdì Santo sia stata la serata più attesa per la Bartoccini Fortinfissi Perugia che, dopo aver matematicamente blindato la promozione due settimane fa, attendeva il giorno della premiazione ufficiale per la vittoria della serie A2 femminile. Le magliette nere sono state ricevute da una pletora di autorità ed istituzioni che hanno consegnato i riconoscimenti per una stagione magnifica. Le parole del presidente Antonio Bartoccini sono state di grande felicità: "Una sensazione meravigliosa festeggiare con tutta questa gente stasera. Non era scontato quello che abbiamo fatto, ci siamo riusciti dopo una cavalcata lunga e difficile grazie alle ragazze e allo staff che hanno fatto un grandissimo lavoro. Abbiamo espresso sempre un gioco importante e i risultati si sono visti tenendo un ritmo impressionante. Sicuramente l’anno scorso è stata una delusione grandissima, però ci siamo rimboccati le maniche e siamo ripartiti con tanta fiducia, anche per merito degli sponsor che hanno creduto in noi e in questo progetto, non era affatto scontato. Stiamo già guardando alla prossima stagione, ora ci godremo questa festa e poi cominceremo a lavorare per la serie A1". Così la libero e capitana Imma Sirressi: "Non c’è molto da dire e allo stesso tempo c’è tutto da dire, abbiamo fatto un grandissimo campionato, sono venuta a Perugia perché volevo vincere. Questa è stata l’occasione giusta, mi sono divertita da morire e sono orgogliosa delle mie compagne". Ha vinto il titolo di miglior giocatrice del campionato l’opposta colombiana Ivonee Montano che ha detto: "Sono felicissima, è stata una stagione stupenda e ringrazio tutte le mie compagne di squadra per il premio ricevuto che è anche merito loro".

A.A