La battaglia contro i tempi morti. Dalle battute ai time-out, ecco le novità del regolamento

Domani Perugia, Verona, Civitanova e Trento faranno da "cavie" a diverse novità regolamentari. Nella sua battaglia per ridurre i cosiddetti tempi morti (statisticamente le partite si stanno allungando sempre di più) la Lega Pallavolo Serie A sperimenterà alcune interessanti novità nel fine settimana riservato alle finale four della Coppa Italia edizione 2025.

Anzitutto bisognerà andare in battuta entro 15 secondi dal termine dell’azione precedente. Il primo arbitro autorizzerà il servizio dopo aver verificato che le due squadre siano pronte a giocare e che il giocatore che deve servire sia in possesso della palla. Quattro led agli angoli del campo, visibili da parte di tutti i giocatori, scandiranno il tempo. In più al fine di velocizzare il gioco, per renderlo più avvincente e meno frammentato, i tecnici avranno a disposizione un solo time-out e non due per set. Altra modifica è che il cambio tra le panchine, una consuetudine al termine di ogni parziale trasferendosi nell’altra metà campo, a Bologna avverrà solo dal terzo set in avanti. Tutto questo dovrebbe abbattere di 25 minuti una partita che dura quattro set.

In caso di tie-break invece si terrà il consueto sorteggio e cambio campo all’ottavo punto. Buone idee, anche se – forse – l’unica soluzione per abbattere i tempi appare quella di limitare l’uso del video check. Ormai viene chiamato anche quando il punto o l’infrazione è nitida, utilizzato come strumento per deconcentrare o disturbare il battitore. A Bologna infine si giocherà con le panchine "rivolte" verso le telecamere principali: allenatori, panchine e aree di riscaldamento saranno dunque parte dello show, con ogni esultanza e reazione ancor più a favore di camera e tv. La Lega adegua il proprio disegno del campo ai suggerimenti di Volleyball World e della FIVB.

Andrea Scoppa