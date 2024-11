La Battistelli fa sul serio

Serie B2. Nel femminile, la Megabobox Vallefoglia perde in casa con la Zerosystem Modena per 0-3 (10-25, 11-25, 9-25) Così l’allenatore Matteo Costanzi: "Partita molto tosta, che ha evidenziato una differenza tecnica sostanziale contro una squadra quadrata in tutti i fondamentali, che non ci ha mai permesso di entrare in partita e di dare un minimo di continuità ai nostri tentativi di reazione. Dobbiamo adattarci ad un campionato molto duro, in cui il livello è alto: continueremo a lavorare in palestra con le nostre ragazze, crediamo molto in loro e nella loro crescita. Alla fine erano un po’ abbattute, ma dobbiamo resettare tutti assieme e avere fiducia in noi".

Il Team 80 Gabicce perde a Massa Lombarda per 3-1 (14-25, 25-16, 25-21, 25-19). Delusione per la formazione del tecnico Alessandro Della Balda che esce sconfitta per la terza volta in altrettante gare in questo inizio di stagione. "Quel che fa male è che si trattava di una gara alla nostra portata dove c’erano tutte le possibilità di fare risultato pieno come si evince da un primo set a senso unico terminato 25/14 per noi – commenta il diesse Manuel Leonardi –. Come spesso accade, dopo un set vinto facile nasce una partita completamente diversa, le padrone di casa tornano in campo più attente e dall’altra parte trovano una squadra imprecisa, disattenta, che non riesce più a ricostruire una fluida fase di gioco nel cambio palla e impotente nella fase break non riuscendo praticamente mai a mettere in condizione le proprie attaccanti di andare a segno in maniera incisiva, deficitaria anche la fase difensiva, lenta e pigra, eccezion fatta per il libero Giulia Magi, sempre attenta". La Battistelli Blu volley al PalaMegabox ha perso 3-1 contro Reggio Emilia (15-26, 24-26, 26-20, 12-25).

Serie B. Nel maschile, la Battistelli Compressori Bottega davanti al suo pubblico batte il Volley Game T Trade Falconara per 3-1 (29-27;23-25;25-17;25-18). "E’ stata una vera e propria prova di carattere di tutti i ragazzi che non hanno lasciato scampo agli avversari: una grande prestazione di squadra", afferma il presidente Giancarlo Ricci. Il primo parziale ha messo in evidenza la determinazione e l’efficacia della correlazione muro – difesa: "Nel secondo set purtroppo – interviene il vice Alice Bellazzecca – gli ospiti hanno forzato il servizio, lasciando poco margine ai nostro di contrattacco. Poi l’attacco ha portato a degna conclusione la costruzione del gioco. E’ stata una boccata d’ossigeno, vittoria di squadra".

b. t.