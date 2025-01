La Cbf Balducci è in palla: "Imposto il nostro gioco"

"Sono molto contenta di questi tre punti, frutto di una buona prestazione". Alessia Fiesoli, schiacciatrice della Cbf Balducci, commenta il successo in Toscana contro Castelfranco Pisa nella penultima giornata della regular season di A2 di volley femminile. "Siamo state brave – aggiunge – a rimanere concentrate e a imporre la nostra pallavolo. Sono tre punti fondamentali per la prossima Pool Promozione".

Coach Valerio Lionetti analizza la gara con le toscane, che accusavano delle assenze. "Loro – spiega – hanno giocato con due palleggiatrici, ciò avrebbe potuto determinare un po’ di confusione dalla nostra parte che in effetti c’è stata all’inizio del primo set. Siamo stati bravi a mantenere la lucidità più alta nel secondo e terzo set, perché non era semplice stare attaccati a un match così. Abbiamo commesso alcune sbavature in fondamentali che forse in settimana erano andati molto bene, per esempio l’attacco, però sono situazioni che ci aiuteranno poi a tornare in palestra, cercando di migliorarli".

Il libero Giulia Bresciani: "La scelta delle due palleggiatrici ha consentito alle toscane di difendere tanto in alcuni frangenti, ci hanno messo in difficoltà magari qualche volta con il gioco da prima linea. Siamo state brave a rimanere lì, a difendere quella palla in più, a trovare le soluzioni: alla fine sono arrivati tre punti importanti che servono per la classifica".