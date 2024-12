La Cbf prova a ripartire. Nel mirino c’è Lecco

È una CBF Balducci che deve concentrarsi sul campionato e sulla rincorsa delle prime due del girone A dell’A2 di volley femminile. È questo lo spirito che dovrà animare la squadra di coach Valerio Lionetti dopo l’eliminazione al tie break ai quarti di Coppa Italia sul campo della Futura Giovani Busto Arsizio. Alle 17 di oggi si accenderanno le luci del palas per la sfida contro la Orocash Picco Lecco, servono punti per difendere il terzo posto e, nel contempo, per continuare l’inseguimento delle prime due, Messina e San Giovanni in Marignano, che saranno tra l’altro le prossime avversarie delle maceratesi. Servirà una prestazione convincente e senza quegli alti e bassi che hanno contraddistinto il cammino della Cbf Balducci. Oggi dall’altra parte della rete ci sarà una formazione decisa a riscattare le ultime sconfitte che l’hanno fatta scivolare al terzultimo posto, a quota 10 punti in classifica. All’andata le maceratesi hanno vinto 0-3, ma è bene concentrarsi sul presente. "Ora – dice coach Lionetti – guardiamo al campionato, è rimasto questo obiettivo dopo che quello quello della Coppa Italia è già finito con grande rammarico. Siamo tornati in palestra con lo spirito e con l’atteggiamento di chi vuole fare sempre meglio, per poter continuare a disputare un campionato di alto livello". Le maceratesi dovranno fare i conti con Lecco, la squadra di coach Gianfranco Milano ha in cabina di regia Helena Sassolini in diagonale con l’opposta Alessia Conti, in quest’ultimo ruolo possibile anche l’utilizzo di Gaia Moroni. Al centro la coppia formata da Federica Piacentini e Princess Atamah con l’alternativa Maia Monaco, nel ruolo di schiacciatrici ci sono Giorgia Amoruso e Linda Mangani. Il libero è Francesca Napodano. Con le lombarde figurano due ex: Francesca Napodano è stata arancionera nel 2022/23 in A1 e Martina Ghezzi ha vestito la maglia di Macerata nel 2021/22, stagione della promozione in A1. La gara sarà arbitrata da Davide Morgillo e Fabio Paris.