Milano, addio alla finale. Non c’è storia con l’Imoco

Niente finale al Mondiale per club per la Numia Vero Volley Milano, sconfitta per la decima volta consecutiva dalla Prosecco Doc Imoco Conegliano, ormai sua bestia nera. Nella riedizione della finale di Champions League oltre che dell’ultima Supercoppa, non c’è stata storia, con le campionesse d’Italia e d’Europa che hanno mantenuto l’imbattibilità stagionale imponendosi con un perentorio 3-0, stesso risultato ottenuto al Forum un mese fa nell’ultimo scontro diretto, valido per la serie A1.

Egonu (top scorer assoluta dell’incontro con 21 punti) è stata tra le poche a salvarsi in una partita in cui le pantere sia nel primo che nel terzo set hanno piazzato nel finale le zampate vincenti, in particolare con la fuoriclasse Gabi e con l’idolo di casa Zhu Ting, che ha messo a terra anche il match point, chiudendo a quota 15.

Oggi alle 12.30 Conegliano si giocherà il titolo mondiale con le padrone di casa del Tianjin Bohai Bank, ancora a loro volta sempre vittoriose questa settimana (anche nel match della fase a gironi proprio contro la Numia Vero Volley Milano), mentre Alessia Orro e compagne, prima di rientrare in Italia per riprendere la loro stagione, proveranno a consolarsi almeno nella finale per il terzo posto contro le brasiliane del Dentil Praia Clube.

NUMIA VERO MILANO-PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO 0-3 (23-25, 14-25, 23-25)