La classifica. Domina l’Atlantide. Bresciani in testa vincendo a Cuneo

Capolista della Serie A2 maschile di volley è l’Atlantide Brescia che ha iniziato il girone di ritorno andando a vincere a Cuneo nel giorno di Santo Stefano. I Tucani hanno confermato sono a 33 punti, a +3i dalla coppia Ravenna-Prata che condivide il secondo posto. Una situazione positiva per la squadra di coach Zambonardi.

"I ragazzi - è l’analisi dell’allenatore bresciano - hanno fatto vedere l’ennesima prova di forza. Dobbiamo però continuare a lavorare con qualità e impegno. In questo senso un plauso particolare spetta a tutto il gruppo, non solo a quelli che giocano dall’inizio, ma anche a chi magari è in panchina perché è proprio il loro apporto a rendere di qualità i nostri allenamenti durante la settimana".

Ora l’attenzione dei Tucani è già rivolta a domenica, quando Aci Castello arriverà al San Filippo per l’ultimo incontro dell’anno solare 2024: "Dobbiamo continuare a crescere in tutti i fondamentali - è l’intento di capitan Tiberti - A Cuneo abbiamo fatto molto bene a muro e in difesa, ma abbiamo anche diverse soluzioni in cui possiamo fare ancora meglio in attacco. Bisogna continuare a lavorare".

L.M.