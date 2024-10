La corazzata Cuneo sulla strada della Virtus. Mengozzi: "Noi spregiudicati e battaglieri"

Match di cartello domani al Palas Allende di Fano. La Smartsystem Essence Hotels alle 19 ospiterà la fortissima Ma Acqua San Bernardo Cuneo, una delle favorite per il passaggio di categoria. I virtussini tornano ad esibirsi davanti al proprio pubblico con l’obiettivo di fare lo sgambetto agli imbattuti piemontesi: "Dovremo essere spregiudicati e battaglieri oltre a giocare senza pensieri – afferma il centrale Stefano Mengozzi –. Cuneo è una delle pretendenti alla vittoria finale e vanta una rosa ampia e forte con giocatori di prima fascia. Sarà una sfida difficile con la Virtus che dovrà ripartire dalla gara vinta in casa contro Macerata trasferendo sull’avversario ogni tipo di pressione". Il neo centrale Virtus poi spiega: "Stiamo lavorando tanto – conclude Mengozzi – siamo fiduciosi. Dovremo entrare in campo e giocare con grande umiltà con l’obiettivo di fare qualche dispetto anche alle grandi". I cuneesi di Battocchio sono imbattuti: nelle prime tre giornate doppio 3 a 1 a Cantù e Porto Viro ed un 3-2 a Brescia. Momento d’oro per la coppia Volpato-Allik: il primo, centrale, sta viaggiando ad una media di 13 punti a partita, mentre l’estone, autore di otto ace domenica scorsa, appare il trascinatore dei suoi a livello offensivo. Per il resto, in attesa del recupero di Pinali, la regìa sarà affidata a Sottile, opposto giocherà Brinach, a banda il continuo Sette mentre l’altro centrale è Codarin, libero Cavaccini.

Fano chiederà sostegno al proprio grande pubblico e dovrà scendere in campo con la grande determinazione che serve in queste gare, senza pressione e senza pensieri. E’ davvero un Ostico impegno casalingo per la Smartsystem Essence Hotels. Nel fortino del Palas Allende arriva una formazione di assoluto valore che può contare su giocatori di grande esperienza come Sottile, Pinali e Cavaccini. Tante le difficoltà ed insidie per la truppa di coach Mastrangelo, che proverà a far leva sul grande calore del Palas Allende. Proseguono intanto gli eventi legati alla città di Fano per una Virtus sempre più impegnata nel sociale e protagonista sul territorio. Sabato scorso una rappresentanza della squadra di pallavolo integrata ha partecipato al convegno nella sala della Cultura di Fano organizzato dal Panathlon Club Fano sul tema "Sport e disabilità: metodologia a confronto". Il team biancorosso era rappresentato dal coach Andrea Cesarini e da due atleti della squadra a marchio Fisdir: Lisa Carboni, atleta anche dell’U16 femminile, e Leonardo Eusebi. Una mattinata importante, che vuole essere un ulteriore passo per migliorare la città di Fano e renderla più ricca di opportunità per tutti.

b. t.