La formazione. Brehme-Sanguinetti, coppia di centrali

È un match dal grado di difficoltà elevatissimo e che pone l’intera pressione della situazione sulle spalle dei rivali, la Sir Susa Vim Perugia. La condizione psicologica ideale per chi, come Modena, viene da due brutte sconfitte consecutive, dalle facce tristi e rassegnate di Milano e ha bisogno di alleggerire il peso mentale per iniziare un nuovo capitolo. Certo, difficilissimo che il nuovo capitolo e che la svolta possano arrivare con la vittoria e la qualificazione alla Final Four, Perugia è fortissima e andare a espugnare il PalaBarton è operazione che finora, in stagione, è successa una volta sola. Il precedente però è incoraggiante dato che risale a meno di dieci giorni fa e a riuscirci è stata l’Allianz Milano all’ultima di andata, capace addirittura di rimontare uno svantaggio di 2-0 per imporsi al tie-break. Quale formazione manderà in campo coach Petrella? Probabilmente bilancerà esperienza e gioventù, scegliendo Juantorena (accanto a Rinaldi?) e Brehme-Sanguinetti come coppia di centrali, con Bruno e Sapozhkov in diagonale principale, Federici libero ma soprattutto Davyskiba pronto a ogni eventualità e pressoché certo di entrare in campo per spaccare la partita, subentrando all’attaccante in maggiore difficoltà. Lato Perugia mancherà ancora Wilfredo Leon. Poco male per una squadra che certamente perde un faro ma che è stata costruita per avere tantissime alternative. Angelo Lorenzetti, che in Coppa Italia ha un pedigree di un certo livello, dovrebbe proporre Giannelli in regia, Herrera in diagonale principale col regista azzurro, Flavio e Solè coppia di centrali, Plotnytskyi e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero. La gara di giocherà soprattutto sulla sfida di battuta e ricezione. Fischio d’inizio per l’ultimo quarto di finale in programma oggi al PalaBarton di Perugia previsto alle ore 20:30 con arbitri Zavater e Pozzato. Diretta su Rai Sport, su Volleyballworld.tv, su Radio Pico e sul canale Unovolley della piattaforma Spreaker. Il programma delle altre gare si è svolto nella serata di ieri: Trento-Verona, Monza-Civitanova e Piacenza-Milano.

a.t.