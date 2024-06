La Its Umbria Academy Perugia sul podio

PERUGIA – Grande risultato alle finali nazionali della categoria under 12 maschile (tre contro tre), per la Its Umbria Academy Perugia (nella foto) che conquista il terzo gradino del podio. I giovanissimi block-devils hanno vinto due a zero (15-11, 15-10) contro Reggio Calabria, due a uno (9-15, 15-11, 15-9) contro Catania, due a zero (15-11, 15-5) sul Chieti, due a zero (15-11, 15-0) sul Cagliari. Nel quarto di finale due a zero (15-10, 15-12) su Sesto Fiorentino, in semifinale è arrivata la sconfitta al terzo set (10-15, 15-11, 7-15) con Genova, nella finale di consolazione vittoria per due a uno (15-6, 12-15, 15-6) col Portogruaro. Il tecnico Andrea Moscioni ha detto: "Torniamo a Perugia con uno splendido bronzo, molto contenti, molto soddisfatti di quanto fatto senza aver nulla da recriminare. Torniamo in palestra per programmare la prossima stagione. Questo torneo chiude la stagione del settore giovanile, una stagione incredibile. Abbiamo fatto il pieno a livello regionale vincendo tutti i campionati di categoria. Come movimento maschile c’è stato un grande impulso, adesso viene la parte più bella ed allo stesso tempo più dura perché, dopo una stagione del genere bisogna mantenere questo livello e provare a crescere ancora. Proprio per questo proseguiremo ad allenare i ragazzi per tutto il mese di giugno, obiettivo migliorare". Questo l’organico: Alessandro Bistarelli, Giulio Ciprini, Giacomo Fioroni, Davide Giambagli, Matteo Mezzetti, Alfonso Sabatino.

Alberto Aglietti