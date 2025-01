La leader Sir Perugia a Civitanova. Lube in casa sempre vittoriosa. A caccia dell’ennesima impresa

Tutti, ma proprio tutti a difesa del fortino! Alle 19.30 per la prima volta in stagione la Lube giocherà con il suo palas pieno, oltre 4mila spettatori e forse l’arma in più per resistere alla forza d’urto dei campioni d’Italia di Perugia. Capiremo nelle prossime settimane se il primo sold out dopo 10 mesi (in regular season non accadeva dal novembre 2019 contro Modena!) è legato solo all’arrivo dei tanti assi della Sir o se gli appassionati stanno iniziando a credere nelle potenzialità della giovane Lube in crescita, piena di freschezza ed entusiasmo, nonché apprezzata per il fatto che gioca di squadra.

Di sicuro il 17° turno di SuperLega e 67° confronto tra i due club ora vale un po’ meno rispetto al periodo 2017-2022 quando Civitanova e Perugia erano le duellanti d’Italia e si contendevano qualunque trofeo in ambito nazionale, i più importanti dei quali peraltro finiti qui. Da due stagioni i valori sono mutati perché la Sir, con l’arrivo di un maestro in panca come il fanese Lorenzetti, ha acquistato equilibrio e mentalità, tanto da aver vinto tutto la scorsa stagione, di contro la Lube ha iniziato un percorso di ricostruzione.

Gli umbri giungono da capolisti con 42 punti e reduci dal primo stop della stagione, patito una settimana fa al PalaBarton 2-3 contro Trento, un ko complici le uscite dal campo di Ishikawa e Plotnytskyi. Quest’ultimo ha riportato una lesione muscolare e resterà ai box per almeno un mese. Lo sostituirà un’altra stella come Semeniuk. Il gruppo di Medei invece è quarto in classifica con 33 punti ma con una gara in meno rispetto a Piacenza a 34. Dopo aver sfiorato il blitz all’andata cadendo 3-2, sempre vittoriosa all’Eurosuole Forum (8 su 8 in campionato più i 2 successi europei e quello di Coppa Italia) "matando" altre big come Piacenza e Trento, la Lube sogna la vittoria da copertina.

Ovvio che la Sir è più forte e pronta, tuttavia Civitanova ha un Nikolov in più rispetto a novembre e in gara secca può far male a tutti. Il match potrebbe decidersi sui fondamentali del servizio e ricezione perché Perugia anche quest’anno è il team migliore della SuperLega in battuta ma la Lube è subito dietro. E attenzione al muro, se ne parla meno ma anche qui Sir prima e Civitanova seconda. Diretta tv su Rai Sport.

Le formazioniCucine Lube Civitanova: palleggiatore Boninfante; opposto Lagumdzija; schiacciatori Bottolo e Nikolov; centrali Podrascanin e Chinenyeze; libero Balaso. A disposizione Orduna, Dirlic, Poriya, Loeppky, Gargiulo, Davi Tenorio, Bisotto. All. Medei.Sir Susa Vim Perugia: palleggiatore Giannelli; opposto Ben Tara; schiacciatori Semeniuk e Ishikawa; centrali Russo e Loser; libero Colaci. A disposizione Zoppellari, Herrera, Cianciotta, Solè, Candellaro, Piccinelli. All. Lorenzetti.