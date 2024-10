La Lube al Mondiale per Club. Balaso e compagni volano in Brasile

Brasilube! Il giorno dopo aver comunicato che saranno i cechi del Karlovarsko gli avversari dei sedicesimi di finale di Challenge Cup, la terza competizione continentale per importanza, la Lube ha reso noto che prenderà parte alla prossima edizione del Mondiale per Club. Dal 10 al 15 dicembre i biancorossi saranno alla Sabiazinho Arena di Uberlandia, in Brasile e giocheranno per salire sul tetto del mondo. Il massimo. Una gioia gigante che il club ha già provato nel 2019, l’annata del magico triplete con De Giorgi in panchina e fenomeni in campo come Bruno, Simon, Juantorena e Leal. Civitanova vi parteciperà grazie alla rinuncia dello Jastrzebski Wegiel (da anni i club polacchi snobbano la manifestazione) e grazie alla semifinale di Champions League disputata la scorsa primavera.

Dopo alcune edizioni oggettivamente mal organizzate, vedi a Betim in palazzetti non consoni e dopo l’esperimento a Bangalore dell’anno scorso, con trionfo in India di Perugia, quantomeno il Mondiale è tornato ad essere veramente internazionale. E più meritocratico. A parte il forfait dei polacchi vice campioni d’Europa, ci sarà infatti il meglio o quasi a partire dai campioni continentali in carica dell’Itas Trentino.

In totale ci saranno otto team, questi gli altri: Sada Cruzeiro brasiliani vincitori del Campionato per club sudamericano; Ciudad Voley argentini secondi al Campionato per club sudamericano; Foolad Sirjan iraniani vincitori del Campionato per club asiatico; Shahdab Yazd iraniani secondi al Campionato per club asiatico; Al Ahly SC egiziani vincitori del Campionato per club africano; Praia Clube società ospitante.

Il torneo in programma nello stato amazzonico del Minas Gerais (Uberlandia è la seconda città più grande dello Stato dopo Belo Horizonte) prevede la divisione degli otto team in due gironi all’italiana da quattro squadre con sola andata. Le prime due classificate di ogni pool si incroceranno in gara unica nelle semifinali. Le vincenti lotteranno per il titolo.

Per la Lube sarà la quinta partecipazione alla rassegna iridata e Civitanova ha sempre raggiunto almeno la finale mondiale. Nel 2017 e 2018, in Polonia, cadde all’ultimo atto prima contro la micidiale Kazan di Leon e poi a sorpresa contro Trento (che allora era meno forte), nel 2019 ecco il riscatto, il trionfo contro i padroni di casa del Sada. Nel 2021 infine la rivincita dei brasiliani.

A questo punto ai biancorossi verrà sicuramente posticipato o anticipato l’ultimo turno di andata di campionato in calendario per l’8 dicembre. Quello che prevede proprio il derby al Pala Savelli contro Grottazzolina.

Andrea Scoppa