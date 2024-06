La Lube al Trofeo delle Regioni. A guidare il team c’è Giannini

di Andrea Scoppa

Cucine Lube Civitanova rappresentata in campo e in panchina nell’edizione 2024 dell’AeQuilibrium Cup, il Trofeo delle Regioni che proprio oggi si inaugura a Corigliano-Rossano. In Calabria le Marche sono in gara dopo il terzo posto ottenuto un anno fa e, come allora, a guidare il team c’è coach Romano Giannini. Il vice di Blengini e adesso di Medei. Nel gruppo figurano inoltre ben 6 atleti dell’Academy Volley Lube, sei lubini: Xavier Alfieri (schiacciatore), Diego Gatto (schiacciatore) e Gabriele Spina (palleggiatore), tutti classe 2008, e il terzetto di 2009 composto da Filippo Laraia (palleggiatore), Mattia Penna (miglior schiacciatore d’Italia alle ultime finali nazionali Under15) e Nico Pasqualini (miglior centrale tricolore alle stesse fasi finali).

"Il primo obiettivo è continuare a conoscerci – esordisce Giannini – perché rispetto al passato, pur avendo con me sei atleti dell’Academy Volley Lube, il gruppo è rinnovato e composto anche da numerosi giovani talenti di altre realtà. Nel 2023 avevo 9 Lubini di cui 7, compreso il libero, nel 6+1. Tra i titolari ora ci sono atleti di varie società e questo dovrebbe lusingare la pallavolo regionale dopo il boom in serie A di vari club marchigiani, frutto anche della crescita dei vivai. La Lube e le altre società del nostro territorio stanno lavorando bene con i giovani. Abbiamo avversari di livello altissimo nel nostro girone, ma lotteremo. La squadra favorita per la vittoria finale, secondo me, è la Lombardia; può attingere talenti da tre bacini di strutture ben organizzate, Brugherio, Desio e Monza. Anche il Veneto va tenuto in considerazione. Sul nostro fronte diventerà molto importante l’apporto dei 2009 dell’Under 15 Lube vicecampione d’Italia".

Al via insomma una squadra rivoluzionata rispetto al 2023 con tanti innesti e la necessità di trovare il giusto feeling in un raggruppamento a tre squadre molto impegnativo, la Pool D con due rivali di qualità come l’Emilia-Romagna e il Piemonte. Tra tutte le formazioni iscritte al torno la squadra più attrezzata è la Lombardia, almeno sulla carta. Il Trofeo delle Regioni si chiuderà venerdì con la finalissima. Mentre Mattia Bottolo continua a produrre buone performance offensive nella Volleyball Nations League e prova a ritagliarsi uno spazio nella rosa azzurra per le Olimpiadi di Parigi, un fresco ex compagno (anche di reparto) alla Lube come Ivan Zaytsev ha appena vinto ad Alba Adriatica il King&Queen serie A di beach volley.

Sulla spiaggia abruzzese parecchi erano gli ex biancorossi, oltre allo "zar" pure il libero della favola Grottazzolina Andrea Marchisio e lo schiacciatore Simone Parodi. Appunto in coppia con quest’ultimo, Zaytsev ha superato Oreste Cavuto e Marchisio alla Umby Racing Arena. Una finale maschile, targata Cogev, molto bella ed equilibrata con i circa 2.000 spettatori di cui 500 in tribuna che hanno gradito lo spettacolo offerto in campo.